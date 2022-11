Carregar reprodutor de áudio

Nesta segunda-feira, o RETA FINAL repercute a última etapa da temporada 2022 da Fórmula 1 em Abu Dhabi com muitas despedidas, entre elas, a aposentadoria de Sebastian Vettel que deixas as pistas após 15 anos na categoria, além do vice campeonato conquistado pelo monegasco da Ferrari, Charles Leclerc.

O programa é apresentado por Carlos Costa e tem comentários de Guilherme Longo e Isa Fernandes, todos repórteres do Motorsport.com.

