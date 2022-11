F1: Ferrari com mensagem misteriosa sobre chefia em 2023; confira

Carregar reprodutor de áudio

Chefe de equipe da Ferrari na Fórmula 1, Mattia Binotto tem sua saída do comando da escuderia especulada e pode ser substituído pelo francês Fred Vasseur, da Alfa Romeo, em 2023. E, após o GP de Abu Dhabi, que encerrou a F1 2022 neste domingo, o dirigente italiano deixou o mistério 'no ar'.

“Não me pergunte se estarei (à frente do time de Maranello) no ano que vem”, afirmou. “Foi um ano de aprendizado e estamos seguros de que voltaremos mais fortes. Acredito que hoje foi um resultado genial para a equipe e fomos competitivos até a última corrida, mas não o suficiente para ganhar”, disse Binotto à rede de TV espanhola DAZN. De todo modo, o chefe da Ferrari falou sobre a prova em Yas Marina.

“Foi um bom fim de semana, especialmente porque a gestão dos pneus era muito importante. Olhando para as últimas provas, não éramos tão fortes neste aspecto, mas a equipe trabalhou muito bem, tentando entender o melhor equilíbrio possível para os pilotos."

"As paradas e a estratégia foram muito boas”, avaliou ele, que viu a Ferrari confirmar o vice-campeonato de construtores. O monegasco Charles Leclerc foi o vice-campeão mundial entre pilotos.

“Depois da parada de [Sergio] Pérez (mexicano da Red Bull que rivalizava com Leclerc pelo vice), tomamos a decisão adequada de fazer o contrário e foi isso que permitiu Charles a acabar em segundo. Max foi mais rápido hoje, e essa diferença está na velocidade da pista e na gestão interna [das equipes]”, completou Binotto. O holandês Max Verstappen, da 'RBR', venceu o GP de Abu Dhabi, à frente de Leclerc e Pérez.

