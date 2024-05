Apesar de dominar a Fórmula 1 nos últimos anos, a Red Bull está longe de passar por dias tranquilos em 2024. A crise interna gerada pelo ‘caso Horner’, bem como o anúncio da saída de Adrian Newey, fazem crer que nada vai bem internamente no time que representa a marca de bebidas energéticas.

Após a saída de Newey e rumores que outros membros-chaves da parte técnica também podem abandonar a equipe, o futuro de Max Verstappen também tem sido alvo de especulações.

A mais forte, sem dúvida, é a sua ida para a Mercedes, com o chefe da equipe, Toto Wolff, não fazendo questão de esconder seu desejo pelos serviços do holandês.

Soma-se a isso a uma cláusula no atual contrato de Verstappen – que vai até o final de 2028 -, mas que liberaria o holandês para outro time no caso de Helmut Marko deixar a equipe, seja demitido ou por vontade própria.

O jornal alemão Bild publicou um detalhe importante sobre esta cláusula. Segundo a publicação, ela possui um ‘prazo de validade’ de um ano, ou seja, Verstappen poderá deixar a Red Bull, sem a necessidade de pagamento de multa, até um ano após o desligamento de Marko.

Isso deixaria o piloto em posição de avaliar melhor a situação interna na Red Bull, além de ter mais conhecimento sobre o desempenho da equipe a partir de 2026, que promete um maior equilíbrio no grid, com a equipe austríaca também produzindo suas próprias unidades de potência em conjunto com a Ford, sem o 'know-how' das rivais, como Mercedes e Ferrari.

