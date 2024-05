O futuro de Max Verstappen na Red Bull ainda é incerto, e agora se sabe que Helmut Marko estaria disposto a ajudar o piloto caso ele decidisse sair.

O chefe da Mercedes na Fórmula 1, Toto Wolff, declarou publicamente que deseja contratar Verstappen para substituir Lewis Hamilton na próxima temporada. E talvez ele tenha alguma chance disso devido às tensões internas na Red Bull, mesmo que a maioria dos representantes afirme que Verstappen não vai a lugar nenhum.

No entanto, no início do ano, foi revelada uma cláusula ligando Verstappen a Marko, o que significa que se, por exemplo, o dirigente sair da equipe, então o piloto também poderia rescindir seu contrato, que de outra forma vai até o final de 2028.

A BBC britânica informou agora que Marko certamente não atrapalharia o holandês se ele decidisse não permanecer na sua atual equipe. O que isso significa na prática é que, se Verstappen quiser tomar esta decisão, Marko provavelmente deixaria a Red Bull, abrindo caminho para a saída antecipada do piloto.

Apesar disso, entende-se que a saída em 2025 ainda não está em cima da mesa, mas já há mais questões em relação a 2026, já que muitos afirmam que Verstappen ainda não está completamente convencido de que a Red Bull será capaz de produzir um motor competitivo sob os novos regulamentos.

Além disso, há também a questão de quanto o elenco irá enfraquecer após a saída de Adrian Newey ou de outras pessoas chave. Essas sempre podem ser considerações importantes em relação ao futuro de Verstappen, mas se acreditarmos na reportagem mencionada, o tricampeão ainda não irá a lugar nenhum na próxima temporada.

