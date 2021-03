Em seus tradicionais Power Rankings, a Fórmula 1 vê a Red Bull como a equipe que teve o melhor desempenho da pré-temporada de 2021, mas não descarta a Mercedes.

A pré-temporada da F1 atraiu alguns olhares devido à performance que a Mercedes exibiu em comparação aos rivais, especificamente contra a Red Bull que registrou o melhor tempo com Max Verstappen.

Mas o que a própria categoria pensa sobre como as equipes se posicionaram após o teste?

Em seus tradicionais Power Rankings publicados em seu site, eles indicaram que o time austríaco pode ser considerado o número um depois do final de semana de testes no Bahrein, não só pelo melhor momento, mas também pela consistência apresentada nos três dias.

“Os sinais indicam que a Red Bull está na posição mais forte antes do fim de semana do GP do Bahrein”, é explicado no site da categoria, mas não sem antes alertar que o que é exibido na pista deve ser visto com cautela.

"Mas, novamente, os testes já levaram a falsas previsões antes e deixaram muitos dados para as equipes analisarem até a classificação."

Em 2020, a própria F1 fez uma tabela de desempenho após os resultados exibidos na pré-temporada. A Mercedes registrou um ritmo de 0s6 contra a McLaren, a segunda melhor de acordo com os testes, seguida pela Renault (+0s7), Haas (0s8), Ferrari (1s0) e Red Bull (1s1).

A realidade do final do ano passado mostrou uma situação diferente com a Red Bull como a segunda melhor escuderia seguida da McLaren.

Levando isso em consideração, o resumo da própria F1 sobre a Mercedes parece ser o correto: “Mercedes, ao que parece, é como pizza: mesmo quando é ruim, ainda é muito boa. Havia alguns rostos desconfortáveis no time, incluindo Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, que pareciam desconfortáveis com o novo modelo W12."

"No entanto, investigando um pouco os dados, não é tão ruim, já que a Mercedes parece ser a melhor em ritmo de corrida em provas longas, enquanto fica atrás da Red Bull em corridas curtas."

A terceira posição ficou nas mãos dos carros McLaren onde, apesar da incorporação do motor Mercedes, foram constantes.

Atrás deles, a F1 colocou Alpine, de quem eles consideraram que “pode não ter sido um teste espetacular da Alpine, mas isso não os preocupará, já que a equipe mostrou um ritmo consistente e promissor.”

Mas onde está a Ferrari nesta análise? A equipe de Maranello ficou na quinta posição. Os italianos estão saindo de um ano complicado, em que tiveram sua pior temporada desde 1980, terminando em sexto lugar no campeonato de construtores.

“Depois das atribulações de 2020, o teste de pré-temporada de 2021 da Ferrari não foi exatamente um retorno brilhante em comparação ao ritmo que vimos quando garantiram as poles em 2019. Mas havia muitos motivos para otimismo no time, que teve um forte desempenho no Bahrein e no geral ele parece ter recuperado alguma confiança enquanto procuram se reconstruir nesta temporada."

Todas as perguntas sobre a posição de cada equipe serão respondidas no dia 27 de março, quando as equipes da principal categoria do automobilismo saem para a primeira classificação em Sakhir.

