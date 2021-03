A Mercedes realizou soluções extremas no W12 para compensar a perda aerodinâmica, mas a jogada prejudicou seu carro.

Ver Lewis Hamilton girando na pista e tentando colocar a Mercedes na frente da classificação foi impressionante, especialmente porque ele é o piloto que dominou a Fórmula 1 nos últimos anos.

Mas a cena de sofrimento do heptacampeão se repetiu várias vezes ao longo dos três dias de testes da pré-temporada, então podemos pensar que não foi uma coincidência e podemos tirar uma pequena conclusão: o W12 da atual campeã mundial parece ter perdido algumas de suas qualidades com a mudança das regras aerodinâmicas impostas pela FIA.

Os engenheiros de Brackley deixaram claro que durante o inverno recuperaram quase todo o downforce perdido pelos novos regulamentos, mas o fato de terem concebido um carro extremo em alguns conceitos não é uma vantagem no momento. Pelo contrário, isso seria a causa de alguns problemas que, devido à troca de peças permitidas, também podem estar afetando a Aston Martin.

Nosso especialista técnico, Giorgio Piola, analisou que tanto o W12 quanto o AMR21 possuem saídas de ar quente minimizadas, enquanto a Ferrari, por exemplo, possui grandes aberturas na extremidade da tampa do motor.

Mercedes W12, dettaglio del diffusore Photo by: Giorgio Piola Ferrari SF21, dettaglio del diffusore Photo by: Giorgio Piola Aston Martin AMR21, dettaglio del diffusore Photo by: Giorgio Piola

A Ferrari não teve problemas graves de confiabilidade e conseguiu somar mais quilômetros que a Mercedes, que por sua vez teve problemas com a caixa de câmbio de Valtteri Bottas no primeiro dia.

A falta de resfriamento superaqueceu o óleo na caixa de engrenagens, causando a falha. O mesmo problema paralisou o carro de Sebastian Vettel. E não importa se o W12 herdou o W11 de 2020. O resultado foi o mesmo: a caixa de câmbio falhou.

Para evitar novos problemas, os engenheiros da equipe alemã decidiram desacelerar consideravelmente o tempo de troca de marcha, tentando reduzir ao máximo o uso desse componente, mas este desempenho os penalizou enquanto aguardava a chegada de um capô diferente.

Essa será uma solução temporária para o GP do Bahrein, enquanto se busca uma mudança mais permanente que não funcionará apenas para a Mercedes, mas também que terá que ser deslocada para a Aston Martin, que sofreu problemas com a unidade de potência de Brixworth.

A Mercedes parecia encontrar um melhor desempenho com um mapa de motor mais conservador e usando um modo de configuração de menos impulso.

Hamilton tentou compensar as deficiências inesperadas do carro com seu talento, enquanto Valtteri Bottas optou por não se meter em problemas, apenas fazendo seu trabalho.

O britânico não estava disposto a ceder ao ritmo da Red Bull de Max Verstappen, mas só foi recebido com uma série de decepções. O que vem por aí para a Mercedes?

O W12 de Lewis Hamilton durante a bandeira vermelha

L'auto di Lewis Hamilton, Mercedes W12, viene caricata sul carro attrezzi Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Além do problema de confiabilidade em que a Aston Martin também estava envolvida, havia uma dificuldade em controlar o W12, que parece estar com a aerodinâmica desequilibrada com o eixo traseiro o deixando repentinamente imprevisível. Mas a sensação é que o problema não vem da retaguarda: esse seria o efeito e não a causa.

Hamilton lamentou a performance do novo modelo e garantiu que isso não lhe permitirá traçar as trajetórias usuais.

Foi um erro não ter feito o tradicional shakedown em Silverstone , caso contrário certas falhas do W12 que não são descobertas no simulador teriam vindo à tona rapidamente. Agora resta saber se haverá tempo para endireitar as coisas antes da primeira corrida.

Mas, de qualquer forma, a Mercedes continuará sendo a favorita para o campeonato. Embora ninguém pudesse imaginar um começo difícil para a atual campeã mundial.

