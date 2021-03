A Williams está se preparando para uma temporada de altos e baixos depois de escolher a plataforma aerodinâmica em seu carro para temporada de 2021 da Fórmula 1, que pode deixá-lo exposto com o aumento do vento.

A equipe britânica acredita que seguir esse caminho com seu FW43B vai render bom desempenho nas condições certas e permitirá que seus pilotos George Russell e Nicholas Latifi brilhem nos dias mais calmos e somem pontos para o campeonato de construtores.

Falando sobre a decisão, Russell disse que as esperanças da Williams de subir na classificação geral serão mais bem atendidas por pontos ocasionais em vez de ser por uma plataforma mais consistente.

"Optámos por seguir um pouco o caminho para dar mais downforce à custa de sermos um pouco mais sensíveis", explicou o britânico.

"No final das contas, reconhecemos que só precisamos de algumas (boas saídas) e, se estivermos consistentemente em um ritmo definido, como provavelmente estávamos no ano passado, consistentemente não marcaríamos pontos."

"Você só precisa ser rápido em duas corridas, por exemplo, e você terminará potencialmente em oitavo ou nono no campeonato de construtores. A Haas marcou três pontos no ano passado e a Alfa marcou oito."

Russell disse que as características aerodinâmicas do carro, e em particular sua sensibilidade ao vento, prejudicaram a equipe no final de semana de testes no Bahrein.

"Sabíamos antes desta temporada e confirmamos nestes dias que nosso carro era incrivelmente sensível ao vento e as condições dos últimos três dias provavelmente trouxeram o pior do carro, o que tem sido positivo em termos de análise", acrescentou.

"Mas, acho que você vai nos ver, nosso desempenho, como um pouco de ioiô nesta temporada. E, infelizmente, muitas vezes nas mãos do vento."

George Russell, Williams FW43B ahead of Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Embora o teste no Bahrein tenha sido um pouco difícil, o piloto britânico se animou com o desempenho do carro com as condições mais estáveis.

“Quando o vento está em uma direção favorável, o carro é muito rápido”, disse.

“Estes dias trouxeram o pior do carro, mas houve pontos positivos porque quando havia curvas que eram normais, nosso carro era muito competitivo."

"Acredito que quando formos para uma pista em que tudo está um pouco mais calmo ou mais fechado, será onde poderemos nos destacar. Acho que, talvez, Ímola possa ser uma boa para nós."

Embora a escolha do conceito aerodinâmico signifique que haverá uma grande variação na atuação da Williams em 2021, Russell acredita que a tática será recompensada ao longo de toda a campanha.

"Essa sensibilidade ao vento não é a primeira vez que existe em uma equipe ou carro", destacou.

"Para nós, talvez seja um pouco mais extremo do que nas duas últimas temporadas, mas poderíamos estar sentados aqui no final da temporada, e dizer que fomos muito, muito rápidos em 10 corridas, muito, muito lento nas 13 restantes."

“Mas conseguimos marcar pontos nas sessões que funcionaram bem e chegamos em oitavo: portanto, foi uma ótima decisão seguir esse caminho. Há prós e contras. O tempo dirá", concluiu.

