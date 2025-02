F1 - Russell: Não subestimo Antonelli, ele vai me manter alerta

A saída de Lewis Hamilton da Mercedes para a Ferrari deu espaço para a equipe britânica promover Andrea Kimi Antonelli para correr ao lado de George Russell na temporada de 2025 da Fórmula 1.

Mesmo que o italiano esteja em sua estreia, o piloto britânico sabe que precisará tomar muito cuidado com a grande promessa dos Flechas Pratas.

O italiano vem subindo rapidamente na escada das corridas a caminho da F1, com vários sucessos nos campeonatos de kart e de monopostos como parte do programa de desenvolvimento da Mercedes nos últimos anos.

Antonelli tem sido amplamente elogiado por sua velocidade bruta até agora, e Russell acha que, embora tenha a vantagem da experiência sobre seu companheiro de equipe novato, ele pode pressioná-lo.

"Sem dúvida, Kimi me manterá alerta", disse Russell ao sport.de.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes F1 W15 Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

"Olhando para trás, para quando eu tinha 18 anos, não me sinto mais rápido hoje; apenas me sinto mais experiente. Sei como lidar com a pressão da F1 e o que acontece quando se trabalha com uma equipe de duas mil pessoas."

"Mas ou você tem velocidade, ou não tem. E acho que Kimi tem essa velocidade. Por isso, vou lhe dar muito respeito."

"Acho que vamos trabalhar bem como equipe. Estou animado para ver o que ela pode fazer".

"Mas eu nunca o subestimo, lembro que quando eu tinha a idade dele, quando você é jovem, você tem muito fogo dentro de você".

