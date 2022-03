Carregar reprodutor de áudio

Charles Leclerc foi o mais rápido do treino classificatório para o GP do Bahrein de Fórmula 1, disputado neste sábado (19), e larga da pole position na corrida de domingo. Max Verstappen o acompanha na primeira fila, enquanto Carlos Sainz e Sergio Pérez aparecem logo atrás na segunda, em terceiro e quarto.

É a décima vez que o monegasco larga da primeira colocação, confirmando as expectativas da pré-temporada de que a Ferrari estaria forte para 2022. O circuito do Bahrein costuma ser de bons resultados para a escuderia e este ano promete não ser diferente.

Q1

Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, Alexander Albon e Nicholas Latifi foram os primeiros a ir à pista logo no começo do Q1, acompanhados de Lando Norris e Daniel Ricciardo na sequência. A dupla da AlphaTauri foi a primeira a marcar tempo, com 1:33.581 para o japonês e 1:33.016 do francês. O britânico da McLaren subiu para segundo pouco depois e o australiano ficou atrás dos dois. A dupla da Williams retornou aos boxes.

Pouco depois, todos os carros já estavam na pista, e Verstappen tratou de 'estraçalhar' as primeiras voltas, com 1:31.909, e logo assumiu a liderança. A dominância do holandês não durou muito, pois logo a Ferrari, com Leclerc e Sainz, tomou as duas primeiras colocações. O monegasco subiu para primeiro com 1:31.471 e o espanhol ficou a apenas 96 milésimos dele.

Após dez minutos de treino, os eliminados até o momento eram Lance Stroll, Nico Hulkenberg, Ricciardo, Tsunoda e Latifi. As 'surpresas' no Q2 - em relação ao desempenho de 2021 - eram, sem dúvidas, as duas Haas. Kevin Magnussen marcava o sexto melhor tempo e Mick Schumacher o 11º. Pouco depois, George Russell ultrapassou o dinamarquês e ficou logo atrás do companheiro de Mercedes, Lewis Hamilton, que estava em quinto.

Apesar de algumas melhoras nas marcas, elas não foram suficientes para mudar a situação dos últimos cinco colocados, que permaneceram os mesmos e assim foram eliminados no Q1.

Resultado do Q1

Q2

Albon abriu a segunda parte do treino classificatório e foi o primeiro a sair à pista com sua Williams, a única restante da equipe já que Latifi caiu no Q1. O tailandês nem chegou a completar a volta e logo voltou aos boxes.

Magnussen foi o primeiro a marcar tempo, com 1:31.461, e foi 'empurrado' pela dupla da Red Bull em seguida, com Verstappen já anotando a melhor volta do fim de semana até então: 1:30.757, seguido de Pérez.

Leclerc logo se colocou entre os dois, enquanto Sainz cravava o sétimo posto. Hamilton e Russell apareciam em quinto e sexto, atrás da Haas do dinamarquês. Naquele momento, os eliminados eram Schumacher, Norris, Albon, Gasly e Zhou.

O único da 'zona de rebaixamento' que conseguiu sair dela foi Gasly. O francês melhorou consideravelmente sua marca e jogou seu compatriota para os eliminados, junto a Schumacher, Norris, Albon e Zhou.

Na parte de cima, Sainz pulou para o segundo lugar, a apenas 30 milésimos de Verstappen, com Leclerc em terceiro e Pérez em quarto. Hamilton e Russell terminaram, mais uma vez, em quinto e sexto, acompanhados de Magnussen em sétimo. Alonso e Valtteri Bottas completaram os classificados ao Q3.

Classificação do Q2

Q3

Pouco antes do início da terceira parte, foi reportado um problema hidráulico no carro de Magnussen, sendo que o dinamarquês já havia sido orientado pela equipe durante o Q2 ao tomar cuidado com o volante por conta disso. Devido ao revés, ele demorou para sair dos boxes.

Russell e Hamilton foram os primeiros do Q3 a marcar tempo, com 1:32.291 para o primeiro e 1:32.158 para o segundo. Pouco depois, Sainz tomou a liderança com 1:30.731, acompanhado de Leclerc na vice, a 44 milésimos, e Verstappen em terceiro, a 58. Pérez também passou à frente da dupla da Mercedes.

Restando cerca de três minutos, todos os dez carros que passaram à etapa final da classificação saíram dos boxes e foram à pista, incluindo Magnussen, que conseguiu resolver os problemas hidráulicos de seu carro.

Nas últimas voltas, Leclerc desbancou os adversários e conquistou a pole position, acompanhado de Verstappen, que ficou muito próximo, com Sainz e Pérez na segunda fila.

Classificação do Q3

Grid de largada

F1 AO VIVO: Tudo sobre a CLASSIFICAÇÃO e a disputa pela POLE POSITION do GP do BAHREIN | Q4

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast - TELEMETRIA: Rico Penteado fala de pré-temporada e favoritos no Bahrein

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: