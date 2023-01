Carregar reprodutor de áudio

A regra da FIA em relação ao sistema de pontuação de penalidade na superlicença da Fórmula 1 é clara: o piloto que atingir 12 pontos na 'carteira' fica suspenso da próxima corrida (e assim como na 'vida real', eles levam um ano para se expiraram desde a data da aplicação da punição).

Por conta disso, na temporada passada, Pierre Gasly - piloto da AlphaTauri - se viu prestes a perder um GP depois de acumular dez pontos na sua superlicença. Na época, rumores surgiram alegando que o francês poderia ganhar uma sanção deliberada para sofrer o banimento ainda como piloto da família Red Bull e não levar essa pendência para a nova equipe, Alpine.

A F1 originalmente introduziu o sistema de pontos de penalidade para gerenciar melhor os padrões. No passado, apenas incidentes violentos – como a batida de Romain Grosjean no GP da Bélgica em 2012 e as 'manobras' de Mika Hakkinen na primeira curva no GP da Alemanha de 1994 – justificavam a intervenção da FIA.

Mas o processo de contabilização provou ser pesado para Gasly que, embora nenhum incidente tenha se destacado como grave, descobriu que uma série de momentos menores poderiam levá-lo a um grande período de apreensão.

Gasly colidiu com Lance Stroll na Espanha e com Sebastian Vettel na Áustria. O francês também foi penalizado por limites de pista no Red Bull Ring e estava em alta velocidade sob bandeira vermelha em Suzuka. Além disso, deixou uma brecha muito grande para o safety car em Austin e levou vantagem fora de pista no duelo com Stroll no México.

Com os pontos permanecendo por 12 meses - um ano - a partir do momento da aplicação da punição, Gasly não vai se livrar de nenhum deles até 22 de maio, uma segunda-feira pós GP da Emília Romana em Ímola.

Isso significa que ele terá que ter cuidado para não sofrer penalidades nas primeiras seis corridas (se a China não for substituída) da temporada de 2023 - caso contrário, a Alpine poderá ter que recorrer a um piloto substituto.

Tsunoda was given a 10-place grid penalty for picking up five driver reprimands in 2022, but former team-mate Gasly is the closest to a race ban for penalty points Photo by: AlphaTauri

Atrás de Gasly na classificação por pontos de penalidade, Lance Stroll e Daniel Ricciardo aparecem em segundo lugar com oito pontos cada um. No entanto, é improvável que isso tenha algum impacto sobre o australiano, que não estará no grid nesta temporada.

Contudo, Stroll continuará com sua pontuação, por pelo menos, nas três primeiras corridas deste ano antes que a situação melhore. Atrás dos dois aparece o piloto da Williams, Alexander Albon, com sete pontos e Fernando Alonso, que trocou a Alpine pela Aston Martin, com seis.

O bicampeão mundial Max Verstappen começa 2023 com seus dois pontos pela colisão com Lewis Hamilton no Brasil, assim como seu companheiro de Red Bull Sergio Pérez, que deixou muita distância para o safety car em Singapura, mas ainda conseguiu manter a vitória na corrida.

Charles Leclerc conseguiu um ponto por seus movimentos contra Pérez na chicane final em Suzuka, que ajudou a tornar Verstappen o campeão mundial. Lewis Hamilton (Mercedes), Carlos Sainz (Ferrari), Valtteri Bottas (Alfa Romeo) e Nyck de Vries (Williams), todos entram na nova temporada com uma ficha totalmente limpa.

O único piloto a receber uma penalidade de grid por muitas infrações nesta temporada foi Yuki Tsunoda (AlphaTauri), que recebeu cinco repreensões e, portanto, teve uma penalidade de 10 posições em Monza. Carlos Sainz esteve perto de receber o mesmo tipo de punições com quatro repreensões.

Pontos na superlicença dos pilotos: