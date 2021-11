Lewis Hamilton e Max Verstappen dividirão novamente a primeira fila de uma corrida, desta vez na estreia do GP do Catar de Fórmula 1. O heptacampeão voou neste sábado em Losail para fazer sua 102ª pole na carreira, terminando quase meio segundo à frente do rival, que segue na liderança do campeonato.

Largando do lado limpo da pista, Hamilton deve ter um auxílio logo atrás, com Valtteri Bottas saindo da terceira posição, enquanto Sergio Pérez foi eliminado ainda no Q2, terminando em 11º. Mas Verstappen não estará 100% sozinho: Pierre Gasly colocou a AlphaTauri na quarta posição, e será o único destes a largar de pneus macios.

Confira abaixo o grid de largada para o GP do Catar:

F1 AO VIVO: A briga de MERCEDES vs RED BULL na CLASSIFICAÇÃO para o GP do CATAR; assista ao debate

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas. Podcast #147 – TELEMETRIA: O que a Red Bull tem que fazer no Catar? Hamilton favorito? Your browser does not support the audio element. SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music