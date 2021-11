Lewis Hamilton disse que as regras da Fórmula 1 ainda "não estão claras", apesar das longas discussões dos pilotos com a FIA após a polêmica defesa de Max Verstappen contra o britânico no Brasil.

Verstappen, no entanto, discorda, dizendo que após o briefing no Catar, que parece ter durado mais de uma hora, a situação "estava no final muito clara".

O holandês disse que o briefing consistia em pilotos "compartilhando suas opiniões e, em seguida, a FIA explicando seu processo de pensamento por trás disso".

Depois ter conquistado a pole em Losail, Hamilton foi questionado se agora estava claro qual direção defensiva era aceitável após as instruções dos pilotos. O britânico respondeu: “Não."

"Não está claro. Todo piloto, eu acho, esperava por Max, estava perguntando apenas para maior clareza."

“A maioria dos pilotos estava pedindo clareza, mas não estava muito claro."

“Então, sim - ainda não está claro quais são os limites da pista. Claramente não é mais a linha branca, então ao ultrapassar. Então, vamos em frente e ..."

“Nós apenas pedimos consistência. Portanto, se for igual à última corrida, deve ser o mesmo para todos nós nesses cenários e está tudo bem.”

Verstappen, que respondeu antes de Hamilton, disse: “Todo mundo é diferente, certo? E cada um tem sua própria maneira de correr, defender e ultrapassar, e é claro que também é muito difícil para a FIA colocar todos na mesma linha."

“Claro, eles decidem, mas cada piloto tem uma opinião diferente e então eu acho que ontem foi tudo sobre como compartilhar suas opiniões e depois a FIA explicando seu processo de pensamento por trás disso."

“Então, acho que percorremos um longo caminho e foi um briefing muito longo. Então, sim, acho que no final ficou muito claro.”

Hamilton mais tarde afirmou que se ele se envolver em uma 'luta' roda a roda na corrida de domingo, ele abordaria qualquer situação entendendo "que o que aconteceu na última corrida está ok".

“Não está claro, como eu disse,” o britânico continuou.

“Eles disseram que vai ser diferente com comissários diferentes. Então, poderia ser diferente com comissários diferentes, é o que eles disseram."

“Se tivéssemos os mesmos da semana passada, esta semana é uma maneira - então veremos.”

Sobre a confusão nas regras da corrida, Valtteri Bottas disse: “Quer dizer, é claro que se for um incidente semelhante [como] no Brasil, então está tudo bem."

“Mas obviamente é sempre uma linha tênue, mas também a consistência é a chave e para nós sabermos exatamente [o que é permitido]."

“Não acho que tenhamos uma explicação do que realmente podemos fazer ou não."

“Então, quero dizer que cada ultrapassagem, cada defesa é diferente, então tenho certeza que eles tentam fazer o melhor trabalho dando as melhores penalidades ou sem penalidades."

“Não acho que mude realmente nada, obviamente vamos seguir em frente e pelo menos sabemos que o que Lewis e Max acabaram tendo no Brasil está tudo bem. É bom saber disso”, concluiu.

