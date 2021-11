O chefe da Mercedes, Toto Wolff, acredita que a Fórmula 1 abriu as portas para uma "pilotagem mais suja" no futuro, depois da decisão da FIA sobre a defensiva de Max Verstappen no GP de São Paulo.

A tática defensiva de Verstappen em Interlagos no último fim de semana tem sido objeto de intenso debate nos últimos dias.

Na época, o diretor de corrida da F1, Michael Masi, e os comissários da FIA decidiram não investigar as ações de Verstappen, e uma tentativa da Mercedes de buscar o direito de revisão foi rejeitada no Catar.

Os próprios pilotos de F1 ficaram um pouco confusos sobre as regras.

As coisas também não foram ajudadas com a sugestão de que, dependendo dos comissários envolvidos, os pilotos poderiam ser punidos por um incidente idêntico ao de Verstappen/Hamilton.

Wolff disse que teme que isso tenha criado um mau precedente para o futuro.

“Acho que é um resultado muito surpreendente, porque irrelevante de como o Brasil foi julgado, acho que é água debaixo da ponte”, disse Wolff à Sky.

“Na minha opinião, o que diz é que você pode simplesmente se jogar em um canto e arrastar o outro carro para fora. E isso obviamente pode levar a uma pilotagem mais suja no futuro."

“Não queremos ter uma situação complicada amanhã, na Arábia Saudita e em Abu Dhabi, porque isso seria muito ruim.”

Wolff avalia que os pilotos estão surpresos com a situação e com a falta de clareza da FIA sobre como as questões são tratadas.

“Acho que todos os pilotos que falaram, disseram que foi uma decisão que também os surpreenderam”, disse o austríaco.

“Obviamente, você precisa adaptar seu estilo de pilotagem à nova situação, mas ainda é surpreendente para todos que estão no carro e para nós também", concluiu.

F1 AO VIVO: HAMILTON faz POLE no CATAR, VERSTAPPEN é 2º, BOTTAS 3º e PÉREZ APENAS 11º; veja o debate

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #147 – TELEMETRIA: O que a Red Bull tem que fazer no Catar? Hamilton favorito?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: