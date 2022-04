Carregar reprodutor de áudio

Charles Leclerc foi o mais rápido do treino classificatório e larga da pole position no GP da Austrália de Fórmula 1, acompanhado de Max Verstappen na primeira fila. Na segunda fila, uma formação da Red Bull junto à McLaren: Sergio Pérez e Lando Norris largam da terceira e quarta colocações, respectivamente. A Mercedes conseguiu o quinto e sexto melhores tempos, com Lewis Hamilton largando à frente de George Russell.

Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Carlos Sainz e Fernando Alonso completam o top 10.

A Fórmula 1 volta à pista do Albert Park em Melbourne na madrugada de sábado para domingo para o GP da Austrália, terceira etapa da temporada 2022. A largada está marcada para 02h, horário de Brasília, com transmissão da Band e da F1TV Pro.

Confira o grid de largada completo:

Quem está na briga em Melbourne? Chuva pode trazer surpresas?

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #171 - Má fase da Mercedes indica fim de uma era na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: