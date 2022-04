Carregar reprodutor de áudio

Após a Rússia invadir a Ucrânia em fevereiro, a Fórmula 1 anunciou o cancelamento da corrida de Sochi, marcado para 25 de setembro. Além disso, a categoria encerrou o contrato com a organização do GP.

Entretanto, os planos de realizar uma temporada com 23 corridas continua de pé. Primeiro, a F1 pensou na possibilidade de retornar para o Qatar. O país do Golfo Pérsico estreou na Fórmula 1 em 2021, mas como sediará a Copa do Mundo, um dos maiores eventos esportivos do mundo, no fim do ano, o seu retorno não é garantido para esta temporada (o Qatar assinou um contrato de 10 corridas, iniciando em 2023).

De acordo com o Autosport, essa incerteza da organização do Qatar fez com que a Fórmula 1 buscasse outras opções, como uma segunda corrida em Singapura.

O segundo GP em Singapura, caso confirmado, será realizado no fim de semana seguinte a corrida original. Contudo, em horários diferentes: um GP manteria a tradicional corrida noturna, e o outro no fim da tarde. Esse método foi adotado nos GPs de Sakhir e Bahrein.

Uma outra opção para a Fórmula 1 é repetir a sequência de fins de semana no Bahrein, realizando a corrida do Sakhir no circuito externo do país insular.

