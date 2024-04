Na madrugada desta sexta-feira, foi realizada a classificação para a corrida sprint do GP da China de Fórmula 1. E quem levou a melhor foi Lando Norris, que ficou com a pole position após a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) 'revogar' a decisão de deletar a volta rápida do inglês da McLaren.

Watch: Veja por que F1 mudou de ideia em relação à volta de Norris que inicialmente foi deletada

Quem completa a primeira fila do grid é o também britânico Lewis Hamilton, da Mercedes. O terceiro é o espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin. Ele larga à frente do holandês Max Verstappen, da Red Bull. Abaixo, o Motorsport.com te mostra a íntegra da ordem de largada para a sprint em Xangai:

Cla Piloto Carro / Motor Tempo Gap 1 Lando Norris McLaren /Mercedes 1'57.940 2 Lewis Hamilton Mercedes 1'59.201 1.261 3 Fernando Alonso Aston Martin/Mercedes 1'59.915 1.975 4 Max Verstappen Red Bull/Honda RBPT 2'00.028 2.088 5 Carlos Sainz Ferrari 2'00.214 2.274 6 Sergio Pérez Red Bull/Honda RBPT 2'00.375 2.435 7 Charles Leclerc Ferrari 2'00.566 2.626 8 Oscar Piastri McLaren/Mercedes 2'00.990 3.050 9 Valtteri Bottas Sauber /Ferrari 2'01.044 3.104 10 Zhou Guanyu Sauber/Ferrari 2'03.537 5.597 11 George Russell Mercedes 1'36.345 -21.595 12 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1'36.473 -21.467 13 Nico Hülkenberg Haas/Ferrari 1'36.478 -21.462 14 Daniel Ricciardo RB /Honda RBPT 1'36.553 -21.387 15 Lance Stroll Aston Martin/Mercedes 1'36.677 -21.263 16 Pierre Gasly Alpine /Renault 1'37.632 -20.308 17 Esteban Ocon Alpine/Renault 1'37.720 -20.220 18 Alexander Albon Williams /Mercedes 1'37.812 -20.128 19 Yuki Tsunoda RB/Honda RBPT 1'37.892 -20.048 20 Logan Sargeant Williams/Mercedes 1'37.923 -20.017

