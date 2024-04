Piloto britânico da McLaren, Lando Norris ficou com a pole position para a corrida sprint do GP da China de Fórmula 1, tendo conquistado a posição de honra no grid para a prova curta em Xangai após ter sua volta deletada e posteriormente reconsiderada na tomada de tempos desta sexta-feira.

Norris larga à frente do britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, depois de um quali encerrado de forma caótica em Xangai, que recebeu forte chuva especialmente no Q3 da classificação para a sprint da China. Assim, vários pilotos 'escaparam' no traçado chinês, inclusive Norris.

Lando conquistou a pole, mas não sem antes ter sua volta deletada por um breve momento. Logo antes de começar a volta que lhe daria a pole, ele saiu da pista na complicada curva à esquerda final de Xangai, cruzando a linha branca com os quatro pneus.

Como praxe, a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) exclui a volta em que os pilotos saem da pista na última curva. Além disso, o sistema também exclui a volta seguinte para evitar que os pilotos ganhem vantagem por não respeitarem a última curva.

Embora essa seja uma prática padrão em muitos circuitos, o controle de corrida logo percebeu que Lando não havia obtido nenhuma vantagem nesse caso. Chefe da equipe inglesa, Andrea Stella estimou que Norris havia perdido pelo menos três décimos ao sair da pista, comprometendo sua aceleração.

O controle de corrida, então, restabeleceu manualmente a volta do ás da McLaren, de modo que ele ficou com a pole. Porém, se ele tivesse obtido vantagem ao sair da pista, ou se as notas do evento tivessem explicitamente definido que o tempo da volta seria excluído de qualquer modo, a volta seria invalidada.

Mas a área de escape de cascalho de Xangai na saída da última curva à esquerda torna quase impossível sair da pista e obter uma vantagem. "A volta seguinte é a volta da pole e essa volta está completamente limpa. Portanto, não há problema algum", argumentou Stella.

"A volta foi restabelecida pela própria FIA. E, definitivamente, quando você sai nessa curva, você parte [para a próxima volta] em uma velocidade muito menor. Efetivamente, Lando perdeu quase três décimos porque ele saiu na curva anterior."

Stella também explicou que a caixa de câmbio do companheiro de Norris, o australiano Oscar Piastri, entrou em ponto morto na última volta devido ao excesso de rotação das rodas, o que impediu o jovem de se classificar melhor. Ele parte do oitavo posto no grid para a sprint.

"Parabéns ao Lando, em particular, porque nessas condições o trabalho do piloto tinha que ser feito. E ele conseguiu. Infelizmente, Oscar teve um problema ao sair do grampo. Por causa do giro das rodas, sua caixa de câmbio entrou em ponto morto e ele perdeu muito tempo", detalhou Andrea.

"Caso contrário, poderíamos ter tido os dois pilotos no topo do grid para o sprint, mas, no geral, foi uma boa sessão para nós. Estamos felizes", completou o dirigente italiano que comanda o time britânico de Woking.

