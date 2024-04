A Fórmula 1 encerrou as atividades da sexta-feira em Xangai com a classificação que definiu o grid da corrida sprint do GP da China, a primeira da temporada 2024. E em meio ao caos da chuva no SQ3, Lando Norris ficou com a pole, seguido de Lewis Hamilton.

Watch: Veja por que F1 mudou de ideia em relação à volta de Norris que inicialmente foi deletada

Completam o top 10: Fernando Alonso, Max Verstappen, Carlos Sainz, Sergio Pérez, Charles Leclerc, Oscar Piastri, Valtteri Bottas e Zhou Guanyu.

O quali

Enquanto a principal mudança no formato para este ano está na ordem das sessões ao longo do fim de semana, o sistema classificatório segue inalterado, com o SQ1 tendo 12 minutos de duração, seguido do SQ2 com 10 minutos e o SQ3 com oito minutos, usando o mesmo esquema de classificação do quali para o GP.

SQ1

Após o fim do treino livre, uma leve chuva caiu sobre o circuito. Não foi suficiente para que os pilotos colocassem pneus intermediários, mas baixou a temperatura o suficiente para dificultar o aquecimento dos pneus.

Pérez foi o mais rápido desta etapa com 01min36s110, tendo Norris em segundo a 0s274, com Verstappen, Leclerc e Sainz completando o top 5. Foram eliminados, ficando com as posições de 16º a 20º no grid da sprint: Pierre Gasly, Esteban Ocon, Alex Albon, Yuki Tsunoda e Logan Sargeant.

SQ2

O início do SQ2 precisou ser atrasado em alguns minutos devido a mais um incêndio repentino na grama, desta vez na curva 5, enquanto o do TL1 ocorreu na 7. Esse atraso permitiu a aproximação da chuva. Com isso, antes mesmo da liberação da pista, o pit lane já estava com fila, com os pilotos tentando fazer suas voltas antes que a precipitação mudasse as condições de pista.

Verstappen foi o mais rápido com 01min35s606, 0s105 à frente de Leclerc, com Pérez, Piastri, Norris, Sainz, Bottas, Alonso, Hamilton e Zhou fechando os pilotos que seguiram para a briga da pole da sprint. Foram eliminados, ficando com as posições de 11º a 15º na sprint do sábado: George Russell, Kevin Magnussen, Nico Hulkenberg, Daniel Ricciardo e Lance Stroll.

SQ3

Com a chuva caindo para valer, todos foram para a pista de pneus intermediários. E, mesmo assim, estava difícil para os pilotos, com Norris perdendo tração, Leclerc escapando.

Em meio ao caos, a pole da sprint ficou com Lando Norris com 01min57s940 tendo Lewis Hamilton em segundo. Completam o top 10: Fernando Alonso, Max Verstappen, Carlos Sainz, Sergio Pérez, Charles Leclerc, Oscar Piastri, Valtteri Bottas e Zhou Guanyu.

Cla Piloto Carro / Motor Tempo Gap 1 Lando Norris McLaren /Mercedes 1'57.940 2 Lewis Hamilton Mercedes 1'59.201 1.261 3 Fernando Alonso Aston Martin/Mercedes 1'59.915 1.975 4 Max Verstappen Red Bull/Honda RBPT 2'00.028 2.088 5 Carlos Sainz Ferrari 2'00.214 2.274 6 Sergio Pérez Red Bull/Honda RBPT 2'00.375 2.435 7 Charles Leclerc Ferrari 2'00.566 2.626 8 Oscar Piastri McLaren/Mercedes 2'00.990 3.050 9 Valtteri Bottas Sauber /Ferrari 2'01.044 3.104 10 Zhou Guanyu Sauber/Ferrari 2'03.537 5.597 11 George Russell Mercedes 1'36.345 -21.595 12 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1'36.473 -21.467 13 Nico Hülkenberg Haas/Ferrari 1'36.478 -21.462 14 Daniel Ricciardo RB /Honda RBPT 1'36.553 -21.387 15 Lance Stroll Aston Martin/Mercedes 1'36.677 -21.263 16 Pierre Gasly Alpine /Renault 1'37.632 -20.308 17 Esteban Ocon Alpine/Renault 1'37.720 -20.220 18 Alexander Albon Williams /Mercedes 1'37.812 -20.128 19 Yuki Tsunoda RB/Honda RBPT 1'37.892 -20.048 20 Logan Sargeant Williams/Mercedes 1'37.923 -20.017

A F1 retorna à pista de Xangai no sábado para duas sessões. À 0h acontece a corrida sprint, seguido da classificação para o GP da China às 04h. E anote aí! Assim que acabar o quali tem Q4 AO VIVO no canal do Motorsport.com no YouTube com uma análise completa das sessões do sábado. Não perca!

F1 DELETA volta, MUDA DE IDEIA e Norris é POLE da SPRINT chinesa! Hamilton 2º, Alonso 3º e Max 4º... Veja DEBATE sobre o quali desta 6ª-feira

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

F1 deleta volta, muda de ideia e Norris é pole da sprint chinesa! Hamilton 2º, Alonso 3º e Verstappen 4º

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Motorsport Business #12 – Gabriel Hackme, da PRIO, e Nicolas Costa: a relação piloto e patrocinador

.