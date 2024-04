Pela primeira vez na temporada 2024 da Fórmula 1, a Alpine terá à disposição no GP da China deste fim de semana um chassi reserva, aproveitando ainda para introduzir uma versão atualizada e mais leve do A524.

A montadora francesa acelerou a introdução de uma atualização do assoalho para a sprint deste fim de semana em Xangai, buscando reverter o começo catastrófico de ano. Ela será usada por Esteban Ocon na etapa antes de estar disponível para ambos em Miami.

Mas, é de chamar a atenção, o fato de que o chassi revisado traz peças que não somente são mais leves que a versão usada até então como também será o terceiro monocoque do ano - fazendo com que, a partir de agora, ela terá uma reserva.

Ciaron Pilbeam, diretor técnico de performance da Alpine, explicou: "Essa é a primeira corrida com o terceiro chassi".

Além de seguir adiante com desenvolvimentos aerodinâmicos (detalhados abaixo), a Alpine também está reduzindo o peso do carro, tendo ficado acima do mínimo no começo do ano. Mesmo com a equipe longe de onde gostaria de estar, Pilbeam reconheceu que não demorará muito para que o objetivo seja atingido.

"Estamos quase lá, e chegaremos nas próximas duas corridas. É um programa que tínhamos desde antes da primeira corrida".

O que mudou com o assoalho

Infelizmente, não temos como ver as mudanças detalhadas na parte inferior do assoalho. Porém, há novidades na borda e na asa que são visíveis. A seção dianteira da asa de borda, que lembra a versão em dois níveis e em forma de C da Red Bull, seguiu sem maiores alterações, com mais foco na parte traseira.

Isso muda com a cambagem do elemento, que foi torcido para longe da seção dianteira, com tanto a asa de borda quanto a geometria do assoalho sendo alterados para acomodar um corte no assoalho. Este resulta não somente na parte do pneu traseiro sendo levantada, como também a área dianteira ficando mais inclinada.

