A Mercedes se uniu à Williams e RB com mudanças no carro para o GP da China de Fórmula 1 mirando melhorar o fluxo de ar ao redor do cockpit.

Enquanto a maioria das equipes estavam relutantes em trazer novidades para um fim de semana de corrida sprint, isso não as impedem de buscar ganhos de outras formas. E, de modo interessante, nas submissões protocoladas junto à FIA para Xangai, três fizeram revisões na área ao redor do piloto e do cockpit.

Na RB, é uma mudança na forma do encosto de cabeça atrás do capacete do piloto, para ajudar a gerenciar melhor o fluxo de ar e sua separação na área, o que deve ter benefícios mais abaixo. Na Mercedes e na Williams, as mudanças vieram na parte do halo, também visando 'limpar' o fluxo de ar.

A Mercedes adicionou uma pequena aba em cada lado do cockpit atrás do halo. A ideia é que essas mudanças ajudem a gerar pequenos vórtices para controlar melhor o fluxo de ar saindo do cockpit, que cria uma situação melhor para o ar a caminho da asa traseira.

Para a Williams, a geometria na parte dianteira do halo foi ajustada para aumentar o ângulo de ataque. Isso ajuda a corrigir o fluxo de ar ao redor do halo, controlando melhor as perdas notadas na área. O benefício disso está em melhorar o envio do fluxo de ar para a asa traseira e a asa beam, melhorando a eficiência aerodinâmica.

Dave Robson, diretor de performance veicular da Williams, disse que, apesar das mudanças parecerem pequenas no geral, a área do cockpit é fundamental em termos de distribuir melhor o fluxo de ar ao redor do carro. É por isso que ele acha estranho que outras equipes estejam fazendo o mesmo neste fim de semana.

"É uma área importante. Eu vi os documentos nesta manhã e fiquei surpreso pela coincidência. Mas, em nosso caso, colocamos a tinta flo-viz no halo há algumas corridas e vimos alguns aspectos do fluxo da qual não gostamos. Isso nos inspirou a melhorar, reduzindo as perdas do cockpit, garantindo que eles acabem na parte correta na traseira do carro".

