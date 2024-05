A Fórmula 1 realizou neste sábado a classificação para o GP da Emilia Romagna, sétima etapa da temporada 2024. E no início da pernada europeia do campeonato, Max Verstappen brilhou mais uma vez, garantindo mais uma pole position e, junto disso, igualando um recorde histórico.

Esta é a oitava pole consecutiva do tricampeão, igualando a marca de Ayrton Senna, que está recebendo muitas homenagens neste fim de semana em Ímola pelos 30 anos de sua morte.

A Ferrari começou o fim de semana forte, mas é a McLaren quem está ao lado de Verstappen no grid. Inicialmente seria com Oscar Piastri, mas o australiano foi punido com 3 posições por atrapalhar Kevin Magnussen. Com isso, é Lando Norris quem sai em segundo, com Charles Leclerc, Carlos Sainz e Piastri completando o top 5.

Confira o grid de largada para o GP da Emilia Romagna de F1:

F1 AO VIVO: VERSTAPPEN IGUALA SENNA, Piastri 2º, Pérez SÓ 11º! ALONSO larga do FUNDO em Ímola | Q4

