A batalha de atualização da Fórmula 1 costumava ser principalmente sobre a instalação de novas peças que adicionavam mais downforce — e isso quase sempre trazia mais tempo de volta. No entanto, a geração atual de carros com efeito de solo é mais complicada de se tornar rápida, e o desafio envolve encontrar a harmonia certa entre o desempenho em alta e baixa velocidade.

Além disso, há o desejo de garantir que o carro seja mais estável e que os pilotos tenham confiança nele, de modo que possam levá-lo ao limite, sem medo o de ultrapassá-lo e rodar.

As equipes do grid descobriram que seus carros têm melhor desempenho em determinados perfis de curvas - a McLaren, por exemplo, tem sido notavelmente rápida em curvas de alta velocidade, enquanto a Haas se destaca em curvas de baixa velocidade.

Para a Ferrari, seu próprio brilhantismo em curvas de alta velocidade este ano foi acompanhado da sensação de que precisava se sair melhor no outro extremo do espectro.

Portanto, embora mais downforce seja sempre um elemento-chave de qualquer mudança, a força motriz da atualização de Maranello em Imola é, na verdade, nivelar o perfil de desempenho em uma série de curvas.

Como explicou Jock Clear, engenheiro sênior de desempenho da Ferrari: "Obviamente, é possível ver as mudanças, mas sabemos que elas estão acontecendo em áreas importantes - em torno do assoalho, em torno dos pneus traseiros, sob a asa traseira, todo esse tipo de coisa.

"Mas, sinceramente, é uma atualização orgânica. Não mudamos a direção do desenvolvimento do carro, essa atualização está trazendo uma ligeira mudança no que chamamos de peso do carro.

Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

"Haverá algumas velocidades em que ele estará entregando mais, mas em velocidades diferentes ele provavelmente estará entregando menos". Clear continuou destacando a importância de entregar aos pilotos um carro no qual eles possam confiar - algo que esteve notavelmente ausente em 2023.

"Ainda estamos buscando essa janela de equilíbrio menor", disse ele. "Estamos obtendo menos mudanças de equilíbrio nas curvas, na entrada, no meio e na saída: isso geralmente torna o carro mais consistente e é um carro no qual o piloto pode confiar mais e manter a velocidade com confiança.

"Isso está tornando o carro um pouco mais suave e já mencionamos isso várias vezes. Ele é apenas um pouco mais robusto em todos os lugares do mapa."

Consequências aerodinâmicas

Embora grande parte do interesse nas atualizações da Ferrari em Ímola tenha girado em torno das mudanças mais visíveis — como os sidepods com ângulo mais aberto — Clear diz que, na verdade, os ajustes na carroceria são uma consequência de coisas que estão acontecendo em outros lugares.

"É a limpeza do fluxo de ar em torno do que está acontecendo nas rodas traseiras e na área do difusor", disse ele. "E depois, é claro, passar para a asa traseira. É isso que todos estão tentando fazer. Isso lhe traz downforce genérico.

"Mas o que você vê esteticamente é provavelmente apenas uma limpeza e um resultado disso.

"Muito do que você vê na parte superior do carro é o que você acaba tendo que fazer quando se concentra nas principais áreas de desenvolvimento.

"Então, nós entregamos onde está a influência aerodinâmica e depois analisamos o que está acontecendo em outros lugares."

Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

AS PRINCIPAIS MUDANÇAS NA FERRARI

1. Desempenho da asa dianteira - Pequena atualização da asa dianteira com cargas revisadas de flap e ponta.

2. Desempenho da asa traseira - Ponta do flap estendendio e placa traseira ampliada. Não específico para os requisitos do circuito de Ímola — ftualização projetada para melhorar a eficiência geral.

3. Desempenho da entrada do sidepod - Uma nova entrada em forma de P, lábio superior dianteiro e dispositivo de cockpit atualizado. A nova carroceria apresenta um novo sidepod e uma entrada que melhora a qualidade do fluxo sobre a borda do assoalho. Um novo dispositivo de cockpit também foi implementado na lateral do halo para gerenciar melhor as perdas que se deslocam para baixo.

4. Tampa do motor - O volume da tampa do motor foi reduzido, melhorando a qualidade do fluxo na parte traseira do carro. A topologia da saída de resfriamento evolui, mas a modulação principal permanece por meio do arranjo das brânquias.

5. Desempenho da borda do assoalho - Ranhura traseira revisada e volume da borda de fuga. Em conjunto com a evolução da carroceria, foi introduzida uma borda do assoalho revisada, transformando os benefícios do início do sidepod em melhor fornecimento de energia de fluxo para o difusor.

6. Desempenho do difusor - Perfil de canal atualizado e expansão do difusor externo. Trabalhando em conjunto com o restante da atualização e com as mudanças de fluxo superior de ar, a expansão do difusor foi melhorada e oferece um aumento de carga em retorno.

7. Desempenho da suspensão traseira - carenagem triangular superior reprofilada, aproveitando os benefícios das mudanças na carroceria, a carenagem superior da suspensão traseira foi mais desenvolvida, com interação positiva no desempenho da asa traseira e do canto traseiro, resultando em um pequeno aumento de carga.

