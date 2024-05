F1: Verstappen diz ser especial igualar recorde de Senna em Ímola

Max Verstappen conquistou a pole GP da Emilia Romagna. O holandês da Red Bull superou três TLs ruim para largar na primeira posição na corrida. Com esta pole, Verstappen iguala o recorde de Senna de oito poles consecutivas. O holandês larga na primeira posição desde o GP de Abu Dhabi de 2023, que fechou a temporada passada.

Sobre empatar com o recorde de Senna, Verstappen declarou que se sentia lisonjeado em conquista a pole no circuito dias depois do aniversário de 30 anos da partida do brasileiro.

"É, é um ótimo meio de começar o ano, mas também é muito especial. 30 anos desde que ele se foi nesta pista, então é claro, estou muito lisonjeado de conquistar a pole aqui e, de um jeito, é uma boa homenagem para ele. Ele era um piloto incrível, especialmente em voltas rápidas na classificação. Um grande dia para a equipe. Eu estou muito, muito, feliz", disse o holandês.

Verstappen também comentou sobre as dificuldades no fim de semana, em que teve como melhor resultado nos treinos livres um P5 no TL1. "Eu não esperava isso, mas fizemos uns ajustes finais aqui antes da classificação e pareceu que melhorou um pouco. Eu pude forçar mais e essa pista é inacreditáve e uma volta rápida aqui, estar no limite perto da brita. Eu toquei na brita na última curva.

A conquista também ajuda a Red Bull a bater a marca de mais poles em uma única temporada. A equipe também está há 5 corridas de empatar com a Lotus em poles totais — a extinta equipe inglesa tem 107 largadas em P1.

F1 AO VIVO: Tudo sobre a classificação do GP da Emilia Romagna! | Q4

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #282 – Histeria contra Hulkenberg na F1 é justificável?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #282 – Histeria contra Hulkenberg na F1 é justificável?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!