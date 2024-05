F1: FIA e equipes querem acabar com estratégias de Magnussen

As equipes de Fórmula 1 e a FIA avaliarão uma possível mudança nas regras para acabar com as táticas polêmicas de Kevin Magnussen (Haas), segundo apurou o Motorsport. A pilotagem do dinamarquês está chamando a atenção nos últimos tempos.

Por duas vezes nesta temporada, no GP da Arábia Saudita e de Miami, Magnussen agiu como ajudante de Nico Hulkenberg, ao segurar os rivais atrás dele — mesmo que isso significa-se a corrida dos outros.

Em Miami, suas atitudes lhe renderam três penalidades de 10 segundos por sair da pista e ganhar vantagem, além de pontos de penalidade que o deixaram à beira de uma proibição de corrida.

Após o GP, Magnussen foi investigado e inocentado da acusação de comportamento antidesportivo pelo que fez, embora rivais como o chefe da McLaren Andrea Stella tenham achado que suas ações mereciam ser banidas.

Os comissários de prova de Miami sugeriram que deveria haver uma possível mudança nas regras, o que permitiria que as penalidades fossem aumentadas no caso de reincidentes.

Os comissários de bordo escreveram: "No futuro, os comissários de bordo precisarão considerar se, em situações apropriadas, especialmente no caso de infrações repetidas, as penalidades a serem aplicadas para cada infração precisam ser aumentadas para desencorajar cenários como os que encontramos hoje".

"Isso é algo que levantaremos explicitamente com a FIA e a equipe de comissários de bordo."

O Motorsport soube que, em resposta à solicitação dos comissários de bordo, o assunto foi discutido na reunião dos chefes de equipe no GP de Ímola para entender se havia um consenso para a implementação de uma mudança nas regras.

Kevin Magnussen, Haas VF-24 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

As equipes concordaram que o assunto deveria ser analisado, mas que não devem acelerar a implementação de novas regras, pois isso pode levar a consequências indesejadas.

Em vez disso, o assunto será colocado na pauta da próxima reunião do Comitê Consultivo Esportivo da F1, que discute mudanças nas regras para debater e avaliar tais assuntos.

Enquanto isso, entende-se que os comissários de bordo da FIA foram incentivados a usar a aplicar as penalidades de drive-through, em vez da penalidade padrão de 10 segundos, para as situações em que pilotos ganharam uma posição injustamente.

Falando em Ímola no início do fim de semana, Magnussen achou que uma solução melhor seria o controle de corrida dizer aos pilotos para devolverem suas posições.

"A melhor coisa seria a FIA nos dizer para devolver as posições, e a consequência de não fazer isso seria severa", explicou o dinamarquês. "Tipo, muito severa — para que você tenha certeza de que isso está sendo feito. Porque acho que, em primeiro lugar, fica muito complicado e também muito grande a consequência para [essa infração]. Você precisa deixar um pouco de espaço para ultrapassar o limite e depois voltar.

"Agora, se eles julgarem que é uma vantagem injusta e for uma penalidade de drive-through, acho que isso não é bom." Entende-se que essa ordem de inversão de posições não está sendo considerada na mudança das regras.

Leclerc 1º, VERSTAPPEN SÓ 7º E BEM IRRITADO, Yuki 3º. Newey BOICOTADO? Brasil brilha na F2 em Ímola!

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #282 – Histeria contra Hulkenberg na F1 é justificável?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!