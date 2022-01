A entrada em 2022 traz junto de si o que acabam sendo basicamente duas competições distintas para mais da metade dos pilotos da Fórmula 1: de um lado, faltam pouco mais de três meses para o início do campeonato no Bahrein; de outro, a necessidade de já iniciar a busca de uma vaga para 2023.

Apenas seis dos 20 pilotos já conhecem seu futuro para o próximo ano, enquanto o resto do grupo terá que almejar a confirmação ou em alguns casos, algo mais ao nível de seu potencial técnico, além de ter que disputar essas vagas com jovens talentos que buscam chegar à principal categoria do automobilismo mundial.

Falar sobre o mercado no começo de janeiro pode parecer muito prematuro, mas não é. Em alguns casos, as primeiras conversas já podem estar em andamento, com Mattia Binotto deixando claro que sua prioridade seria garantir a renovação do espanhol para além de 2022 nos primeiros meses do ano.

Devemos ter um mercado intenso, aquele que a F1 enfrentará em 2022, da qual apenas a Mercedes deve ficar isenta, mas apenas na aparência. Toto Wolff também deve ter um plano B na manga caso Lewis Hamilton decida se afastar no fim do ano.

O panorama das renovações

As situações dos pilotos em busca de confirmações obviamente não são iguais. Em alguns casos, as renovações são mais do que esperadas, enquanto outros criam pontos de interrogação que vão desde a renovação até mesmo a aposentadoria.

Entre os que vão passar por uma negociação que visa uma continuação estão Max Verstappen e Carlos Sainz, após ótimos 2021. Mas vale lembrar que, apesar da Red Bull já estar negociando o novo contrato do atual campeão da F1, seu acordo atual vale até o fim de 2023.

Quem tem uma posição menos óbvia é Sergio Pérez, que pode se confirmar como um bom escudeiro para Verstappen, mesmo sem ter ajudado a Red Bull a conquistar o título de Construtores.

Helmut Marko terá uma ideia da situação ao longo da temporada e, como de costume, sem pressa. As alternativas representadas por Pierre Gasly e Alexander Albon (dependendo da Williams) são as mais óbvias, mas nunca foram completamente convincentes aos olhos do austríaco. Ainda na área da Red Bull, há também Yuki Tsunoda, mas o japonês terá que melhorar seu jogo para se defender do assalto dos pilotos que estão nas categorias de acesso.

Veja a situação contratual de cada piloto:

Equipe Piloto Fim do Contrato Mercedes Lewis Hamilton 2023 Mercedes George Russell 2023 Red Bull Max Verstappen 2023 Red Bull Sergio Perez 2022 Ferrari Charles Leclerc 2024 Ferrari Carlos Sainz 2022 McLaren Daniel Ricciardo 2022 McLaren Lando Norris 2024 Alpine Esteban Ocon 2024 Alpine Fernando Alonso 2022 Alpha Tauri Pierre Gasly 2022 Alpha Tauri Yuki Tsunoda 2022 Aston Martin Sebastian Vettel 2022 Aston Martin Lance Stroll - Williams Nicholas Latifi 2022 Williams Alexander Albon - Haas Mick Schumacher - Haas Nikita Mazepin -

Uma "última dança" ou renovação?

Entre aqueles que ainda não conhecem seu futuro a longo prazo estão dois campeões mundiais. Fernando Alonso e Sebastian Vettel parecem partilhar uma situação muito semelhante, com um cenário que não exclui a possibilidade de uma "última dança" em 2022, fazendo seus anos de despedida.

O futuro dos dois campeões vai depender muito do que fizerem ao longo do ano. Tanto Fernando quanto Seb afirmam ter gana de seguir na categoria, mas a confirmação do potencial de suas respectivas equipes também será necessária para manter a chama viva.

Para pilotos deste calibre, mais uma temporada com os pódios à distância pode ser um motivo para a despedida, caso contrário, a renovação pode vir.

Mas, no caso de Alonso, ainda há a ameaça concreta de Oscar Piastri, atual campeão da F2, que foi colocado no banco por um ano, mas com o objetivo de estar no grid em 2023. O australiano terá algumas chances de estar ao volante da Alpine e Esteban Ocon é um dos três pilotos, ao lado de Lando Norris e Charles Leclerc, com a vaga garantida até o final de 2024.

Prontos para entrarem no 'circo'

Piastri não é o único que aguarda a liberação de uma vaga para estrear no Mundial. Vários jovens talentos estão prontos para a oportunidade e, em alguns casos, com esperanças concretas. Na McLaren, Daniel Ricciardo sabe que terá que se aproximar do desempenho de Norris para não dar ideias a Zak Brown, que pode se ver tentado a trazer Pato O'Ward para o carro.

Ricciardo tem um salário altíssimo, que não condiz com a situação financeira atual da equipe e, já ao longo de 2021, houve momentos em que sua vaga esteve sob risco. A vitória em Monza foi um respiro para o australiano, mas agora esse bônus acabou e ele sabe que precisará dar o seu melhor em 2022.

A Alfa Romeo vive uma situação semelhante, com o pupilo Théo Pourchaire. O francês teve um ano de protagonismo na F2 e só não subiu porque o chefe da equipe, Frédéric Vasseur, achou que era cedo demais para promovê-lo à F1.

Caso Pourchaire siga se destacando na F1, o estreante Guanyu Zhou pode estremecer. Mas, neste caso, não é apenas a pista que pode influenciar, já que o chinês vem com um bom aporte financeiro, que pode deixar Pourchaire por um ano no banco.

Antonio Giovinazzi também está na janela. Binotto afirmou que a Ferrari vai monitorar o mercado em busca de uma oportunidade de trazer seu atual piloto reserva de volta ao grid e, obviamente, as duas equipes que podem se interessar são as duas clientes, Haas e a própria Alfa Romeo.

