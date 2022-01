A casa de apostas Paddy Power considerou o fim do GP de Abu Dhabi de Fórmula 1 uma "injustiça esportiva", por isso decidiu pagar seus prêmios tanto a quem apostou em Max Verstappen quanto em Lewis Hamilton.

O conturbado desfecho da temporada no circuito de Yas Marina viu o holandês ser coroado campeão mundial pela primeira vez, após ultrapassar o heptacampeão em um reinício depois do safety car a uma volta do final e vencer a corrida.

A definição deixou a Mercedes furiosa, pois ela considerou que o procedimento em torno do carro de segurança e dos retardatários ​​não foi respeitado, mas não foram os únicos que pensaram que a direção da corrida errou.

A Paddy Power, uma empresa de apostas esportivas irlandesa fundada em 1988, viu o que aconteceu como uma "injustiça esportiva" e decidiu pagar àqueles que apostaram em Hamilton como o vencedor do GP de Abu Dhabi e campeão da temporada de 2021,respeitando também, é claro, aqueles foram com Verstappen.

"Na Paddy Power, odiamos injustiças esportivas, então fizemos nossa parte após o polêmico final da temporada da F1 em Abu Dhabi", disse a empresa em um comunicado.

Depois de detalhar o que aconteceu no encerramento da corrida em Yas Marina, a casa relatou a decisão que certamente causou grande alegria aos que jogaram por Hamilton.

"Nada disso importa para os apostadores da Paddy Power, porque decidimos pagar por Max Verstappen e Lewis Hamilton como vencedores do mundial de pilotos."

“E se isso não bastasse, também pagamos pela vitória dos dois no GP de Abu Dhabi", concluiu o comunicado.

MARI BECKER analisa EVOLUÇÃO de VERSTAPPEN e PRESSÃO em HAMILTON, e fala de como ambos saem maiores

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #155 - Piores da F1 2021: Quais pilotos/equipes decepcionaram? Masi é consenso?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: