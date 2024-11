A Fórmula 1 entregou neste sábado uma corrida sprint tensa no GP de São Paulo, com a briga pelo título entre Max Verstappen e Lando Norris dominando as disputas nas primeiras posições. Com o uso do jogo de equipe, o pole Oscar Piastri cedeu a liderança e a vitória para seu companheiro de McLaren, Norris, enquanto o australiano terminou em segundo.

Depois de ficar atrás de Charles Leclerc na maior parte da prova, Verstappen terminou em terceiro após tentar o ataque contra Piastri no começo da última volta. No entanto, o tricampeão foi punido por violar as regras do Safety Car.

Charles Leclerc foi o quarto, com Carlos Sainz em quinto. George Russell, Pierre Gasly e Sergio Pérez completaram os oito da zona de pontos, enquanto Lewis Hamilton foi apenas o 11º.

Após a etapa, os comissários da corrida decidiram punir Verstappen com cinco segundos por infringir as regras do Safety Car. O piloto estava abaixo da velocidade limite quando a bandeira amarela foi retirada na última volta.

Desta maneira, Leclerc herdou o pódio e Norris ganha terreno em cima do tricampeão mundial pela disputa pelo título de 2024.

Confira o resultado final da corrida sprint do GP de São Paulo:

F1 em DEBATE: TUDO sobre a CORRIDA SPRINT de INTERLAGOS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Verstappen INJUSTIÇADO? Max tem DILEMA no Brasil, NORRIS e Ferrari PROMETEM, Pérez MAL e chuva em SP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!