Fernando Alonso, Lance Stroll e Guanyu Zhou irão largar do pitlane na corrida sprint do GP de São Paulo da Fórmula 1. A punição aplicada pela FIA tem como justificativa a troca de peças do carro dos três pilotos, especificada no Artigo 40.9 do regulamento esportivo da categoria.

Para os pilotos da Aston Martin, o que causou a largada vinda dos boxes foi a troca de elementos da carroceria e da configuração da suspensão dos carros da dupla da equipe de Silverstone.

"A especificação da carroceria e a configuração da suspensão dos carros números 18 e 14 foram

alteradas com a aprovação do delegado técnico da FIA após uma solicitação por escrito da equipe

em questão", explica o documento.

Já o carro de Zhou teve a configuração de suspensão modificada sem a aprovação do delegado técnico da FIA, o que causou a punição ao piloto chinês da Sauber.



"A configuração da suspensão do carro número 24 foi alterada sem a aprovação do delegado técnico da FIA", confirma o comunicado.

