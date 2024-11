Gabriel Bortoleto está cada vez mais próximo de ser confirmado como piloto titular da Fórmula 1 em 2025. De acordo com o jornalista alemão Michael Schmidt, do também germânico Auto Motor und Sport, o brasileiro e o time suíço, que virará a escuderia Audi em 2026, já têm quase todos os termos alinhados.

"Aparentemente o contrato já está acertado e o anúncio é iminente. A equipe aparentemente não queria fazer isso no Brasil. Isso teria 'custado' atenção e exposto Bortoleto à tempestade midiática", reporta Schmidt. O Motorsport.com apurou que a única pendência é a liberação oficial de Gabriel na McLaren.

Campeão da F3 em 2023 e líder da F2 em 2024, o brasileiro é júnior da McLaren desde o fim do ano passado e era visto como uma boa opção pelo time de Woking caso a equipe inglesa precise de um substituto para o britânico Lando Norris ou o australiano Oscar Piastri, que tem criado uma rivalidade.

"Se isso realmente acontecer, a Audi mostraria coragem com esta escolha de piloto. A opção conservadora teria sido Valtteri Bottas (finlandês que é o atual dono da vaga) ou Kevin Magnussen (dinamarquês que está de saída da Haas)", seguiu Michael, conterrâneo da marca alemã de Ingolstadt.

"Como a Audi já tem um piloto experiente, Nico Hülkenberg (Alemanha), o risco de contratar um novato é administrável", destacou o veterano repórter de F1, que cobre a categoria regularmente desde a década de 1980.

AMuS: BORTOLETO TITULAR DA SAUBER 25! Motorsport.com traz detalhes

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Verstappen INJUSTIÇADO? Max tem DILEMA no Brasil, NORRIS e Ferrari PROMETEM, Pérez MAL e chuva em SP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!