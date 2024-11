Lando Norris conquistou a corrida sprint de sábado do GP de São Paulo de Fórmula 1, mas demonstrou não estar orgulhoso com a troca de posições com o companheiro de equipe, Oscar Piastri, que estava liderando a corrida mas cedeu às ordens de equipe, necessária para a vitória do piloto britânico.

Em entrevista no pós-corrida, afirmou que, apesar de não ser o ideal, demonstra o trabalho conjunto da equipe papaia: "Não estou orgulhoso disso, mas trabalhamos bem juntos como uma equipe, e foi por isso que agradeci ao Oscar [Piastri]".

Norris admitiu que Piastri merecia vencer na sessão de sábado em Interlagos, mas que todos estão fazendo o necessário para tentar a conquista dos campeonatos de pilotos e de construtores da F1. "Oscar merecia [a vitória na sprint], mas estamos fazendo o que temos que fazer".

O final da sprint foi marcada pelo safety car virtual, devido abandono de Nico Hulkenberg, da Haas, que pode ter salvo a posição tanto de Piastri quanto de Norris, já que Max Verstappen estava na zona de DRS do australiano, mas não pode ultrapassá-lo.

