F1: Gabriel Medina dará a bandeirada final no GP de São Paulo

O GP de São Paulo de Fórmula 1 mantém sua tradição em trazer grandes nomes do Brasil para dar a bandeirada final da corrida no domingo. Em 2024, não será diferente. Ao final das 71 voltas da prova, quem acenará com a bandeira quadriculada ao vencedor é alguém também acostumado ao alto do pódio: Gabriel Medina.

O surfista, tricampeão mundial de surfe e medalhista olímpico em Paris 2024, é fã declarado de Fórmula 1 e já compareceu a outras edições da corrida em Interlagos e também em outras provas do calendário pelo mundo.

“Ser convidado para dar a bandeirada é uma honra e ser em um fim de semana de muitas homenagens ao Senna, meu ídolo, torna esse momento mais especial ainda. Vamos torcer para uma corrida emocionante e acirrada”, disse o atleta.

A corrida do GP de São Paulo 2024 acontece neste domingo, 03 de novembro, após programação na sexta (01) e no sábado (02).

