A Fórmula 1 realizou neste domingo um caótico GP do Catar, marcado por punições, momentos bizarros e múltiplas intervenções do SC. Em meio a tudo isso, Max Verstappen garantiu mais uma vitória na temporada 2024, com Charles Leclerc e Oscar Piastri no pódio.

Já Lando Norris vinha em segundo, mas acabou punido com um stop and go de 10s que afetou duramente sua corrida. Mesmo voando pelo grid nas voltas finais, o piloto da McLaren terminou apenas em 10º.

Confira o resultado final do GP do Catar de F1:

F1 AO VIVO: MAX VENCE COM FOLGA pós-ERRO DE NORRIS! Leclerc e Piastri top3. RICO PENTEADO e FELIPE MOTTA debatem | PÓDIO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Tetra absurdo redefine Verstappen? Max comparado a lendas | Caio Collet



Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!