O fim de semana do GP do Catar de Fórmula 1 foi de extremos para Max Verstappen. Depois de uma corrida sprint preocupante, na qual seu carro tinha um equilíbrio 'de rali', ele marcou a pole position da prova principal, largou em segundo por uma punição, retomou a ponta a venceu com categoria. Muito agradecido à Red Bull, que conseguiu "virar o jogo" em um dia, ele disse que, no final, foi tudo "muito divertido".

Apesar de não ter perdido a liderança ao longo do GP, ele teve que se defender em algumas ocasiões dos ataques de Lando Norris, que o acompanhou durante boa parte do tempo na segunda colocação antes de receber uma punição, especialmente por conta dos diversos safety cars acionados por acidentes e sujeira na pista. O segredo, para ele, foi buscar sempre a melhor tração e ritmo.

"Havia muito pouca aderência com o pneu duro", pontuou Verstappen nas entrevistas após a corrida. "Você acaba de sair dos boxes e, imediatamente, tem um carro de segurança, e atrás dele você não consegue aquecer os pneus", adicionou, ressaltando que o maior perigo era no reinício. "Lutei por tração e foi um pouco árduo na curva 1. Depois disso, nós guiamos até o final com bom ritmo".

O holandês gostou de ter que se adaptar a várias situações de corrida e também das rápidas batalhas com Norris. "Lando e eu estávamos a apenas 1s8 um do outro o tempo todo, pressionando um ao outro. Honestamente, foi muito divertido", disse. "Esta pista tem muita aderência e este ano os pneus realmente se seguraram, foi muito divertido forçá-los".

No fim, ele e a Red Bull conquistaram um resultado que, para muitos, era inesperado, levando em conta o domínio que a McLaren e a Mercedes vinham demonstrando nos primeiros dias em Lusail. "Já ​​faz um tempo que não éramos tão competitivos e estou muito orgulhoso de todos na equipe – para virar o jogo com um dia. Eles também merecem esta vitória", ressaltou o tetracampeão.

A próxima e última corrida da Fórmula 1 em 2024 será em 8 de dezembro com o GP de Abu Dhabi, no circuito de Yas Marina, onde a equipe austríaca costuma ter bons resultados. No entanto, para Verstappen, somente essa 'tradição' não é garantia de bom desempenho: "Vamos prestar atenção aos detalhes para tentar otimizar o carro e espero que possamos lutar por uma vitória lá de novo".

