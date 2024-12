A Fórmula 1 entregou neste domingo um GP do Catar caótico, marcado por múltiplas entradas do SC, barbeiragens e belas disputas. No final, o tetracampeão Max Verstappen se aproveitou do caos, e da punição a Lando Norris, para vencer mais uma na temporada 2024.

Charles Leclerc e Oscar Piastri completaram o pódio. Fecharam o top 10: George Russell, Pierre Gasly, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Zhou Guanyu, Kevin Magnussen e Lando Norris. Já o heptacampeão Lewis Hamilton ficou em 12º após uma prova desastrosa.

Verstappen largou bem e parecia que encaminharia a liderança mas, ao tentar segurar Russell, Norris passou pelos dois, com o holandês dando o troco na sequência. Mas com Colapinto e Ocon parados na curva 1 após um choque entre eles, o SC precisou ser acionado. Hulk também se envolveu no incidente e terminou com um furo no pneu traseiro esquerdo.

Outro incidente na largada foi entre Stroll e Albon, com o canadense tendo que ir aos boxes também.

A relargada veio na volta 5, e Verstappen, Norris e Russell mantiveram posições, com Piastri subindo para quarto ao passar Leclerc, com Sainz, Pérez, Hamilton, Tsunoda e Alonso completando o top 10. Lá atrás, Lawson rodava após um toque com Bottas, mas conseguindo voltar à pista.

Em meio a uma chuva de investigações, incluindo uma para Hamilton por largada falsa, Stroll, que havia abandonado, foi punido com 10s, enquanto Lawson também tomou 10s pelo toque com Bottas. Pouco depois, o heptacampeão também foi sancionado, mas com 5s.

Na volta 20 de 57, ainda sem pit stops, Verstappen liderava com 1s8 para Norris, que tinha 5s para Russell, que estava a 1s4 de Piastri. Leclerc, Sainz, Pérez, Hamilton, Magnussen e Gasly fechavam os dez primeiros.

Dos ponteiros, Russell foi o primeiro a ir aos boxes na volta 24, e um problema na troca de pneus o jogou na 11ª posição. E com a performance do britânico pouco favorável, os demais seguraram o momento da troca.

Pouco antes, Albon viu o espelho retrovisor de seu carro se soltar e ficar no meio da reta principal. Voltas depois, Bottas passou por cima e detruiu a peça, deixando muitos detritos no chão. Hamilton e Sainz tiveram furos de pneus, podendo ter sido por isso. A direção de prova se viu obrigada a acionar o SC na volta 36, levando todos aos boxes.

A relargada veio na volta 40. Verstappen liderava com Norris em segundo, Leclerc em terceiro, Piastri em quarto e Pérez em quinto. Gasly, Russell, Sainz, Zhou e Alonso completavam o top 10, enquanto Hamilton caía para 16º. Norris tentou ir pra cima de Verstappen, mas não conseguiu dar o bote pela ponta, enquanto Leclerc se segurava dos ataques de Piastri.

Mas durou pouco. O SC foi acionado novamente na mesma volta, após Pérez e Hulk rodarem sozinhos e abandonarem.

A nova relargada veio na volta 43. Desta vez, Verstappen controlou melhor e largou sem problemas, enquanto Leclerc passava a pressionar Norris pela segunda posição, levando Piastri consigo. Para mexer ainda mais na corrida, Norris foi punido com um stop and go de 10s por não reduzir a velocidade sob amarela.

No final, Max Verstappen garantiu mais uma vitória na temporada 2024 sem maiores problemas após a punição a Norris. Charles Leclerc foi o segundo, com Oscar Piastri em terceiro. Completaram o top 10: George Russell, Pierre Gasly, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Zhou Guanyu, Kevin Magnussen e Lando Norris.

