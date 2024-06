A Fórmula 1 entregou uma prova movimentada neste domingo, mas o GP da Espanha terminou com a sétima vitória de Max Verstappen em 10 etapas da temporada 2024, tendo controlado o ritmo no final para 'segurar o ímpeto' de Lando Norris, que entregou uma grande performance.

O pódio foi completado por Lewis Hamilton, que obteve seu primeiro top 3 na temporada, em meio a um ano complicado para o heptacampeão e a Mercedes.

A Fórmula 1 volta a acelerar já na próxima semana, com o GP da Áustria sendo a segunda parada da primeira rodada tripla da temporada 2024. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da principal categoria do automobilismo mundial.

Confira o resultado final do GP da Espanha de F1:

PÓDIO AO VIVO: Verstappen 'segura ímpeto' de Norris e vence na Espanha; Hamilton faz primeiro pódio do ano

