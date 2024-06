A Fórmula 1 entregou neste domingo uma prova movimentada no GP da Espanha. Mas, no final, Max Verstappen conseguiu segurar o ímpeto de Lando Norris para vencer mais uma na temporada 2024, enquanto Lewis Hamilton foi o terceiro, em seu primeiro pódio no ano.

Completaram o top 10: George Russell, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Oscar Piastri, Sergio Pérez, Pierre Gasly e Esteban Ocon.

Diferentemente de outras corridas, o grid convergiu quase que integralmente na escolha dos pneus de largada, com todos optando pelos macios exceto Albon que, largando do pitlane, decidiu pelos médios.

Norris sai bem, mas Verstappen também, só que os dois, em disputa própria na chegada à primeira curva, não viram Russell pronto para dar o bote, assumindo a liderança. Ao final da primeira volta, Russell liderava com Verstappen à frente de Norris e Hamilton e Leclerc completando o top 5.

Com um ritmo melhor e aproveitando o uso do DRS, Verstappen assumiu a ponta ultrapassando Russell na freada da curva 1 no começo da terceira volta, de um total de 66.

Na chegada à 10ª volta, Verstappen já abria 2s5 para Russell, que liderava um trenzinho com quatro carros a menos de 1s entre si: Norris, Hamilton, Sainz e Leclerc. Gasly, Piastri, Ocon e Hulk completavam o top 10, enquanto Pérez seguia em 11º.

Antecipando a previsão da Pirelli, muitos pilotos começaram a parar a partir da volta 12. A maioria optou pelos médios, mas alguns preferiram manter os macios. Dos ponteiros, Russell e Sainz foram os primeiros a irem aos boxes, a volta 16, com eles retornando em oitavo e nono.

Hamilton entrou na volta seguinte. Mas, mesmo com uma parada boa, o heptacampeão voltou em nono, atrás de Russell, Sainz e Alonso, que ainda não havia parado. Após passar o piloto da Aston Martin, ele foi pra cima do espanhol da Ferrari, buscando se posicionar novamente atrás do companheiro de equipe. Com o DRS, ele retomou a posição de pista na curva 1.

Com Verstappen tendo feito sua parada, Norris foi aos boxes na volta 24, esticando seu stint, mas retornando em sexto, tendo perdido posição de pista para Hamilton e Sainz. O último dos ponteiros a trocar pneus foi Leclerc.

Assim, na volta 26, com todos de médios, Verstappen liderava com 5s6 para Russell, que tinha 1s3 para Hamilton, a 2s3 de Sainz e Norris, que disputavam a quarta posição. Gasly era o sexto, à frente de Leclerc, Ocon, Pérez e Piastri.

Com ritmo melhor, Norris conseguiu passar Sainz e imediatamente partiu pra cima de Hamilton, assumindo a terceira colocação na volta 32. Na sequência, foi iniciada a caça a Russell, abrindo uma bela disputa entre os dois com trocas de pista, que permitiu ainda a aproximação do heptacampeão para a luta.

Nesse momento, Russell e Sainz abriram a segunda rodada de paradas, trocando os médios pelos duros. Lá na frente, Verstappen via Norris se aproximar, baixando cerca de 0s5 por volta, com a diferença passando a 5s na volta 44 após ter chegado a 9s.

Verstappen entrou nos boxes na volta 45 para colocar pneus macios. Isso deixou Norris na liderança com 10s para Leclerc, que tinha 7s para o holandês. Piastri estava a 4s com Russell em quinto, enquanto Hamilton passava Sainz pela sexta posição, aproveitando que também estava com o composto vermelho.

Pouco depois, foi a vez de Norris parar para colocar macios. Ele voltou em segundo, a 7s de Verstappen, tendo 3s para Russell, que já tinha Hamilton em sua cola, enquanto Sainz era o quinto.

No final, Max Verstappen conseguiu segurar o ímpeto de Lando Norris nas últimas voltas para vencer mais uma na temporada 2024. Lewis Hamilton foi o terceiro, em seu primeiro pódio do ano. Completaram o top 10: George Russell, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Oscar Piastri, Sergio Pérez, Pierre Gasly e Esteban Ocon.

A Fórmula 1 volta a acelerar já na próxima semana, com o GP da Áustria sendo a segunda parada da primeira rodada tripla da temporada 2024. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da principal categoria do automobilismo mundial.

Confira o resultado final do GP da Espanha de F1:

