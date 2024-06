Max Verstappen cobrou a Red Bull para que melhore o desempenho de seu carro após ser derrotado na briga pela pole position para o GP da Espanha de Fórmula 1 por Lando Norris, da McLaren.

Verstappen e a Red Bull foram para Barcelona como os favoritos, mas o holandês foi superado no final por Norris, que conquistou a pole por 0s020.

Embora se esperasse que a Red Bull recuperasse sua vantagem depois de uma série de circuitos que eram menos favoráveis, mas que ainda assim renderam duas vitórias muito disputadas para Verstappen, o campeão mundial tocou o alarme na Espanha após ver Norris vencê-lo em uma pista que deveria favorecer sua equipe.

"Há semanas venho dizendo que precisamos trazer mais desempenho ao nosso carro e todos na equipe também sabem disso", disse Verstappen. "Até agora, parece que todos ao nosso redor estão trazendo mais atualizações do que nós. É claro que temos de trabalhar nisso, pois também precisamos de mais desempenho para o nosso carro".

"No momento, só nos falta um pouco de velocidade. A diferença para Checo [Perez] é muito grande e acho que isso diz muito, porque não acho que Checo tenha piorado".

Verstappen disse que teve que compensar a competitividade decrescente da Red Bull "já nas últimas semanas" com sua pilotagem.

"Isso também é bom e é para isso que sou pago, mas, no final das contas, temos que encontrar mais desempenho para vencer o campeonato novamente. Se você tiver que dirigir a 101% todas as vezes, é claro que um dia vai dar errado".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Mas ele rejeitou as sugestões atrevidas da Mercedes de que as últimas atualizações da Red Bull poderiam ter sido um downgrade, apontando que outras equipes estavam simplesmente encontrando mais tempo de volta.

"Não, isso é besteira", respondeu ele. "Estamos melhorando o carro, é claro, mas talvez não o suficiente em comparação com os demais no momento. Todos ao nosso redor estão apenas dando passos um pouco maiores do que nós".

Ele também foi cauteloso em relação ao ritmo de corrida da McLaren, reconhecendo que a equipe baseada em Woking é "simplesmente boa em todos os lugares agora".

"Olhando para a sexta-feira, achei que a McLaren parecia muito forte. Eles são bons em todos os lugares agora. Em todos os tipos de pista, nas simulações de corrida e também lidam bem com os pneus. Eles simplesmente construíram um pacote forte".

"Obviamente, há várias equipes na frente agora, mas acho que a McLaren é a mais constante delas. As outras equipes têm mais altos e baixos. A Mercedes também parecia bem nas simulações de corrida. Acho que várias equipes parecem fortes, a Ferrari também".

"Será tudo uma questão de detalhes. Se você puder cuidar de seus pneus, poderá fazer um bom progresso."

