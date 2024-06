Max Verstappen, vencedor do GP da Espanha, disse que a ultrapassagem sobre George Russell na volta três foi fundamental para conquistar a prova deste domingo — e controlar o desgaste dos pneus. O holandês largou em segundo, mas ele e Lando Norris focaram em suas posições e não viram o inglês da Mercedes dar o bote pela primeira posição ainda na curva 1 da primeira volta.

"Uma vez que eu tivesse a liderança, eu poderia cuidar melhor dos meus pneus. Isso definitivamente fez a minha corrida hoje", comentou Verstappen sobre a vitória no GP da Espanha.

Ao ser perguntado sobre a ultrapassagem sobre Russell ser crucial para a vitória, Verstappen analisou que o ataque sobre o inglês foi importante. "É, olhando agora, absolutamente". A ultrapassagem sobre a Mercedes veio na terceira volta, na mesma curva 1 em que Russell passou Verstappen e Norris.

Após tomar a primeira posição na volta 3, Verstappen só a perdeu durante as janelas de pit stop. No fim da prova, o holandês estava há mais de 2s na frente de Norris, segundo colocado. Mesmo parando antes do piloto da McLaren, Verstappen conseguiu controlar o desgaste de pneus para manter o rival afastado.

"Os pneus ficam muito quentes aqui com as curvas de alta velocidade. Você desliza muito", disse o líder do campeonato.

Verstappen também comentou que sente falta de performance do carro. "É divertido ter uma disputa, mas eu quero mais desempenho. Nós não somos os mais rápidos. Por enquanto estamos fazendo tudo muito bem, mas não podemos depender disso toda corrida", ressaltou o piloto da Red Bull.

PÓDIO AO VIVO: Verstappen 'segura ímpeto' de Norris e vence na Espanha; Hamilton faz primeiro pódio do ano

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

VERDADE OU MITO: Brasil-1991 é a MAIOR VITÓRIA de SENNA? Glórias de AYRTON em DEBATE | Podcast F1

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!