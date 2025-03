"Drive to Survive", da Netflix, é criticado por criar drama, mas, às vezes, o drama se justifica. Como no episódio quatro da última temporada, em que vemos Carlos Sainz ignorando James Vowles e Williams ano passado.

Em um episódio da última temporada de "Drive to Survive", apropriadamente intitulado "Carlos Signs", as câmeras seguem o espanhol de 30 anos enquanto ele tenta descobrir para onde ir, depois de ser demitido da Ferrari devido à chegada de Lewis Hamilton.

"Sinceramente, eu não esperava. Isso me deixa amargo", disse Sainz sobre ser substituído pelo heptacampeão mundial. "Vou negociar e conseguir um bom acordo~.

Vemos Vowles, da Williams, cortejando o espanhol e dizendo aos produtores do programa o quanto Carlos poderia transformar completamente a equipe.

"Eu acordo de manhã e vou dormir à noite e não consigo pensar em mais nada", diz o chefe do time de Grove. Na época, o paddock estava agitado com especulações se o espanhol colocaria a caneta no papel durante o GP da Espanha, depois que Vowles foi flagrado tendo uma reunião confidencial com o empresário do piloto, Carlos "Caco" Oñoro.

"Estou realmente confiante de que este é um bom contrato e um bom lugar. Sei que vamos ficar mais fortes nas próximas corridas, sou um indivíduo bastante honrado", disse Vowles a Oñoro durante uma conversa a portas fechadas. "Você quer um relacionamento? Eu quero um relacionamento. Vamos colocar um pedaço de papel junto e cobrir isso."

No episódio, Zak Brown, da McLaren, é visto dizendo a Lando Norris que ele "pegou Caco e Vowles tomando café da manhã".

Norris revela que seu amigo e ex-companheiro de equipe ainda está tentando decidir entre Williams e Sauber (que deve se tornar Audi em 2026). "Falei com Carlos ontem. No curto prazo, é Williams, mas no longo prazo é Audi", Lando compartilhou.

A notícia do acordo chegou até a Red Bull, onde o chefe de comunicações Paul Smith foi ouvido dizendo a Christian Horner que Williams tinha "praticamente confirmado Sainz". Vowles estava tão confiante de que o contrato seria assinado em seu hotel naquela noite que ele diz a um membro do conselho da Williams que eles estão "praticamente lá". O chefe da equipe então brinca para a câmera: "Contratar um piloto tem algumas semelhanças com um namoro. Você começa com mensagens de texto, depois há um jantar e depois você acaba em quarto de hotel."

Posteriormente, membros da Williams são vistos fechando as cortinas de uma sala de conferências do hotel e colocando champanhe no gelo ao lado do contrato de Carlos que logo seria assinado. Mais de 20 minutos se passam sem a equipe do espanhol. Eventualmente, é revelado que o agente não iria. "Você ia assinar com a Williams, mas mudou de ideia. O que aconteceu?", um produtor perguntou a Sainz que respondeu: "Flavio [Briotore] me ligou."

O controverso empresário italiano retornou à Fórmula 1 na primavera passada como consultor executivo da Alpine e decidiu complicar os planos de Carlos Sainz.

"Carlos tem dúvidas. Acho que ele está avaliando cada equipe disponível", Oñoro é ouvido dizendo a Vowles ao telefone algumas semanas depois no GP da Grã-Bretanha.

Enquanto isso, vemos o espanhol sondar o piloto da Alpine Pierre Gasly para obter informações sobre o desempenho do carro, enquanto Jack Doohan brinca que o piloto está agindo como a "puta do paddock" para continuar a pesar as opções. Contudo, Horner alega que Briatore não oferecerá o melhor negócio.

"Flávio vai fodê-lo 100% e ele é caro, o que Flávio vai odiar", o chefe da Red Bull é flagrado pelas câmeras de Drive To Survive, dizendo aos colegas. Como sabemos agora, mais algumas semanas se passariam antes de Sainz finalmente assinar com a Williams no fim de julho, firmando um vínculo de dois anos.

"Parabéns", diz James Vowles enquanto o novo piloto da equipe entra na sala de conferências de um hotel para oficializar a assinatura.

