Adrian Newey é conhecido por ser o 'mago' da Fórmula 1, tendo projetado diversos carros campeões ao longo de sua carreira na categoria. Agora, o engenheiro começa uma nova trajetória na Aston Martin e com um salário quase 'astronômico'.

Newey tem a tarefa de transformar a mentalidade da equipe de Silverstone e dar a volta por cima dos resultados ruins. Esse objetivo vem acompanhado de uma quantidade de 150 milhões de dólares para os cinco anos de contrato em vigor.

Isso significa que o engenheiro deve receber cerca de 30 milhões de dólares por ano, pouco mais de R$180 milhões. Esse valor é o triplo do que ele recebia na Red Bull - 10 milhões de dólares - e 10 milhões a mais que Fernando Alonso.

O salário pago a Newey não entra no limite orçamentário da Aston Martin, isso porque as regras atuais permitem que os dois nomes mais bem pagos das equipes (excluindo os pilotos) podem ser excluídos do limite.

Baseado nessa regra, Lawrence Stroll, proprietário da equipe, não poupou esforços para conseguir recrutar o 'mago' da engenheira para seu time.

