As equipes de Fórmula 1 e a fornecedora de pneus Pirelli chegaram ao GP do Brasil deste fim de semana preparadas para um fim de semana mais imprevisível do que o normal.

Embora o layout da pista em si não tenha mudado em relação aos anos anteriores, o que é diferente é o asfalto, que foi completamente recapeado desde o evento do ano passado.

Pistas recém-recapeadas acrescentam um enorme grau de incerteza aos GPs, pois as equipes nunca têm certeza do impacto que isso pode ter nos níveis de aderência.

Em alguns locais no passado - talvez o mais famoso tenha sido a Turquia em 2020 - se a pista não tiver sido tratada adequadamente, isso pode provocar uma queda enorme na aderência e causar grandes dores de cabeça para pilotos e equipes.

No outro extremo do espectro, uma nova superfície que ofereça uma aderência decente, mas que não tenha sido tratada com borracha, pode fazer com que os carros deslizem um pouco mais, o que tem um impacto negativo na degradação dos pneus.

É difícil ter certeza do que o Brasil oferecerá no momento, pois a resposta final só virá na primeira sessão de treinos, quando os pilotos poderão correr na pista pela primeira vez.

Como disse Esteban Ocon, da Alpine: "Neste fim de semana, temos novos desafios pela frente, muitas incógnitas para todos, observando como está o asfalto e a degradação. Como ele pode estar e o nível de aderência? Não sabemos".

Conjuntos de pneus médios e duros da Pirelli usados pela McLaren Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

O que dizem os primeiros dados

No entanto, há alguns sinais iniciais do que se pode esperar - e isso aponta para um fim de semana de F1 especialmente emocionante.

As primeiras análises dos engenheiros da Pirelli sobre a superfície do Brasil mostram que não há grandes alertas quanto à aderência oferecida.

O Motorsport.com apurou que a micro rugosidade da superfície de Interlagos mostra uma queda de 46% em comparação com o ano passado, com a macro rugosidade indicando uma queda de 30%.

Isso indica que a pista, em teoria, oferece menos aderência do que no ano passado, o que poderia resultar em mais deslizamentos e, portanto, em temperaturas mais altas dos pneus e mais degradação.

No entanto, uma análise mais profunda dos níveis gerais de aderência, com base na interação de adesão química da pista/pneu, mostrou que a situação não é muito diferente dos anos anteriores.

Tradicionalmente, o Brasil não é um local que ofereça muita aderência, e alguns dos dados coletados antes do fim de semana sugerem que algumas curvas podem, na verdade, ser uma melhoria em relação a antes.

George Russell, Mercedes F1 W14, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Lance Stroll, Aston Martin AMR23 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

A superfície mais escura

Esse primeiro instantâneo de dados aponta para o fato de que a nova superfície talvez não tenha levado a um fim de semana muito diferente.

No entanto, há outro elemento interessante que apareceu e que pode ter o maior impacto sobre o resultado, que é a cor do novo asfalto.

A nova superfície é muito preta, o que significa que absorverá a temperatura do sol muito mais do que a antiga superfície cinza desbotada que era usada até o ano passado.

A primeira análise da Pirelli sobre a variação de temperatura da superfície da pista já indicava que as coisas seriam bastante dramáticas - e o início da tarde de quinta-feira já havia registrado uma temperatura próxima a 60ºC.

As temperaturas mais altas da pista têm um impacto direto nas temperaturas dos pneus e podem ajudar a ampliar qualquer degradação térmica, o que é sempre um fator na pista de Interlagos devido ao seu layout.

Altas temperaturas podem forçar as equipes a usar os compostos mais duros tanto para a sprint quanto para o GP, mas essa escolha é um pouco complicada pelas seleções oferecidas neste fim de semana.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, lidera Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Em primeiro lugar, a Pirelli optou por mudar seus compostos um passo mais macios do que no ano passado, de modo que o macio de 2023 é o médio de 2024.

Em segundo lugar, como o Brasil é um fim de semana de sprint, a alocação dos pneus é diferente - com dois conjuntos de duros, quatro conjuntos de médios e seis conjuntos de macios disponíveis.

A probabilidade é que o pneu macio da etapa de 2024 não seja um pneu de corrida adequado, portanto, só será bom para a classificação.

Isso significa que as equipes terão de administrar com muito cuidado a distribuição de seus pneus entre a sprint e a corrida principal, sabendo muito bem que não podem comprometer o que precisam para o domingo.

O que as equipes precisarão entender rapidamente nos treinos é se o pneu médio aguentará o suficiente para as 24 voltas do sprint. No ano passado, esse pneu (que era o macio em 2023) deu conta do recado, mas se a degradação for pior desta vez, isso pode dificultar as coisas.

Se o médio não for bom o suficiente, isso pode complicar muito a vida da corrida, que normalmente tem duas paradas.

Se as equipes precisarem correr com os pneus duros no sprint, isso as deixará com pouco espaço para o GP - portanto, o sábado pode ser especialmente intrigante.

O que tudo isso significa é um fim de semana de corrida especialmente complicado, em que a chuva ainda pode trazer mais incertezas.

