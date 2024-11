Atual tricampeão consecutivo da Fórmula 1 e líder de 2024 rumo ao tetracampeonato mundial em sequência, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, afirmou não se "importar" e nem "se comover" com a ida do rival britânico Lewis Hamilton da Mercedes para a Ferrari na próxima temporada da categoria.

"Não me importo, não é algo que 'me comove'. Não senti nada a respeito. Quero vencer todos os pilotos e carros. Se Lewis estiver pilotando o carro vermelho ou o prateado, para mim, isso não muda nada. Mas entendo o interesse em sua escolha de mudar", afirmou o piloto da Holanda ao Sport Bild.

"É algo bom para a F1 e será interessante ver como ele e Charles Leclerc trabalharão juntos na equipe", continuou o holandês, citando o futuro companheiro de seu rival britânico, Leclerc -- o monegasco corre pela Scuderia desde 2019.

Questionado sobre se gostaria de correr no time de Maranello, Verstappen respondeu: “Eu? Encaro isso de forma pragmática. Quero vencer, e, para isso, sempre escolherei o carro que me ofereça as melhores chances. Atualmente, é a Red Bull".

"Não tenho o desejo secreto de vestir o uniforme vermelho e não estou em busca de novos desafios apenas para testar algo diferente. A Ferrari é uma marca incrível, com grandes conquistas no esporte, e entendo a decisão de Lewis de aproveitar essa oportunidade", seguiu Max sobre o rival heptacampeão.

O líder da F1 2024 também falou sobre a disputa do título deste ano contra o inglês Lando Norris, da McLaren, e respondeu sobre ser comparado a nomes como o brasileiro Ayrton Senna e o alemão Michael Schumacher por causa do estilo agressivo de pilotagem.

"Não me importo, só quero vencer e dou tudo de mim. Talvez essa abordagem me ligue a pilotos como Michael. Ele também não tinha medo de tentar qualquer coisa pelo sucesso, tanto no estilo de pilotagem quanto no desenvolvimento do carro. Sem medo", seguiu Max, cujo pai Jos foi companheiro de 'Schumi'.

Sobre Lando, Verstappen afirmou: "É um piloto muito bom, mas não tenho um único rival que torne minha vida um inferno. As equipes são muito unidas, cada fim de semana de corrida é diferente. No momento, Norris está na vice-liderança, 47 pontos atrás de Verstappen, com quatro etapas para o fim.

