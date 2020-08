O tempo da pole position para o GP de Sakhir no traçado quase oval do Bahrein em dezembro deve quebrar um recorde da Fórmula 1 que já dura 46 anos. A F1 estimou que os tempos de classificação para a corrida no anel externo do Bahrein serão inferiores a 55 segundos, o que garantirá o menor tempo de pole da história da categoria.

A lista de todos os tempos é dominada pelas poles registradas em Dijon, antiga casa do GP da França. O circuito foi usado pela primeira vez em 1974 com seu layout original de 3,2 quilômetros. Niki Lauda, da Ferrari, estabeleceu um tempo de pole de 58s79, que foi a primeira e até agora a única pole com menos de 60 segundos na F1.

Essa corrida também forneceu a volta mais rápida da história da F1, com um tempo de 1min00s00 creditado a Jody Scheckter, da Tyrrell, que também pode ser melhorado no GP de Sakhir.

O circuito original de Dijon foi usado para o GP da Suíça, fora do campeonato, em 1975, quando Jean-Pierre Jarier registrou uma pole ligeiramente mais rápida, 59s25.

Graças aos seus baixos tempos de volta, a pista foi considerada muito curta para a F1 e um trecho extra foi adicionado para o GP da França de 1977, aumentando o comprimento do traçado para 3,7 quilômetros. Isso fez uma diferença significativa nos tempos de volta, com Mario Andretti conquistando a pole daquele ano em 1min12s21.

No entanto, nas temporadas subsequentes, o desenvolvimento dos carros e o aumento da potência turbo viram os tempos das voltas caírem mais uma vez. No GP da Suíça de 1982, que foi uma corrida válida pelo campeonato mundial, Alain Prost, da Renault, fez uma pole de 1min01s380, que ainda é o segundo menor tempo da história.

No GP da França, dois anos depois, Patrick Tambay não conseguiu igualar esse desempenho, registrando uma volta de 1min02s200 para a Renault, que se destaca como o terceiro mais rápido da história.

Depois de Dijon, a próxima pista na tabela de todos os tempos é Kyalami. O local do GP da África do Sul teria figurado no topo da lista se os turbos tivessem corrido lá em seu auge (1986-87), então sua volta da pole mais rápida continua sendo a alcançada por Nigel Mansell em 1985.

Nos últimos anos, o Red Bull Ring subiu gradualmente na ordem dos tempos de volta mais baixos, ajudado pelo desempenho cada vez maior dos carros e por um recapeamento em 2016.

O GP da Áustria deste ano conquistou o quinto lugar na lista de todos os tempos, graças à pole com 1min02s939 estabelecida por Valtteri Bottas. As corridas austríacas de 2019 e 2018 também estão entre as 10 primeiras posições.

O outro local que aparece no top-10 é Watkins Glen, com os GPs dos Estados Unidos de 1968, 1969 e 1970 que foram disputados na versão de 2,35 milhas. A via foi ampliada em 1971.

Menores tempos de volta na pole position na história da F1

1974 Dijon: Niki Lauda, 0min58s79 1982 Dijon: Alain Prost, 1min01s380 1984 Dijon: Patrick Tambay, 1min02s200 1985 Kyalami: Nigel Mansell, 1min02s366 2020 Spielberg: Valtteri Bottas, 1min02s939 2019 Spielberg: Charles Leclerc, 1min03s003 1970 Watkins Glen: Jacky Ickx, 1min03s07 2018 Spielberg: Valtteri Bottas, 1min03s130 1969 Watkins Glen: Jochen Rindt, 1min03s62 1968 Watkins Glen: Mario Andretti, 1min04s20 2017 Spielberg: Valtteri Bottas, 1min04s251 1990 Paul Ricard: Nigel Mansell, 1min04s402 1984 Kyalami: Nelson Piquet, 1min04s871 1967 Watkins Glen: Graham Hill, 1min05s48 1985 Silverstone: Keke Rosberg, 1min05s591 1981 Dijon: Rene Arnoux, 1min05s95 2016 Spielberg: Lewis Hamilton, 1min06s228 [Q2] 1982 Kyalami: Alain Prost, 1min06s351 1987 Paul Ricard: Nigel Mansell, 1min06s454 1986 Paul Ricard: Ayrton Senna, 1min06s526 1983 Kyalami: Patrick Tambay, 1min06s554 1986 Brands Hatch: Nelson Piquet, 1min06s961 1987 Silverstone: Nelson Piquet, 1min07s110 1988 Silverstone: Gerhard Berger, 1min07s110 1985 Brands Hatch: Ayrton Senna, 1min07s169

