A McLaren deixou claro, nesta terça-feira, que não pretende abrir mão de Oscar Piastri tão cedo, mostrando às rivais na Fórmula 1 que o australiano não está disponível no mercado.

A notícia de que o australiano comprometeu o seu futuro ao assinar um novo contrato plurianual - o que sugere que ele ficará na equipe pelo menos até 2028 - significa que a McLaren está apostando alto. A equipe há muito tempo sustenta que tanto ele quanto Lando Norris têm o que é preciso para serem campeões mundiais no futuro, e ficou satisfeita com a forma como Piastri lidou com o fato de ter sido solicitado a apoiar a candidatura de Norris ao título de 2024.

Enquanto Norris ganhou a maior parte das manchetes na luta contra Max Verstappen, Piastri conquistou suas duas primeiras vitórias no ano passado, assim que a McLaren lhe deu um carro capaz de fazer isso. E, embora o piloto de 23 anos tenha saído de 2024 cheio de altos e baixos com algumas lições de casa para se conquistar um desempenho mais consistente, tanto em uma volta quanto em uma corrida, é fácil esquecer que Piastri tem apenas duas temporadas de F1 em seu currículo, e o melhor certamente ainda está por vir.

A McLaren agora garantiu que será a beneficiária desse Piastri de primeira linha, mas tão importante quanto isso é que o novo contrato do australiano é um sinal claro para seus rivais que buscam desmontar uma equipe vencedora.

"Se você pudesse ter um dos pilotos da McLaren, qual deles seria?"

A produtora de Drive to Survive, série da Netflix, mal conseguiu terminar a frase antes que o chefe da Red Bull, Christian Horner, respondesse: "Oscar". O interesse da Red Bull em Piastri não é novo, com Horner lamentando a decisão de não ter contratado o jovem australiano para sua equipe júnior quando teve a chance.

A equipe continuou a investigar Piastri durante sua sensacional temporada de estreia com a McLaren em 2023 e, no ano passado, o futuro do australiano foi novamente objeto de especulação quando Helmut Marko, da Red Bull, deixou escapar que seu empresário Mark Webber estava interessado em conversar sobre o futuro de seu protegido.

Piastri desmentiu os comentários de Marko na época, e agora a McLaren reagiu da mesma forma que reagiu quando lhe entregou uma extensão de contrato na metade de 2023. A equipe de Woking prendeu um de seus ativos mais valiosos com antecedência, bem antes de seu contrato atual expirar em 2026.

Depois de se tornar a equipe a ser batida na F1 nos últimos 10 meses, a McLaren agora enfrenta a difícil tarefa de manter essa equipe vencedora unida. Esse é um desafio com o qual sua principal rival, a Red Bull, tem lutado, e a McLaren desempenhou um papel importante, primeiro roubando o designer Rob Marshall e depois o chefe de estratégia Will Courtenay, por quem a escuderia está sendo obrigada a esperar.

Depois da atitude um pouco incomum da McLaren no mês passado de decidir emitir um comunicado à imprensa dizendo que havia prorrogado o contrato de Peter Prodromou, o novo contrato de Piastri é a mais recente declaração de intenção de que a equipe papaia não está interessada em dar a seus concorrentes qualquer abertura para desestabilizá-la ou enfraquecê-la.

Ao se adiantar e garantir os serviços de Piastri antes mesmo do início da temporada de 2025, a McLaren garantiu que o futuro de nenhum de seus pilotos acabará se tornando objeto de barulho e especulação quando a F1 entrar na era dos novos regulamentos em 2026, quando a equipe já terá muito o que fazer para começar a correr.

A McLaren acha que encontrou sua dupla de pilotos ideal para os próximos anos e ainda acredita que pode continuar a fazer as coisas funcionarem com dois pilotos número um. Ela sempre disse que sua decisão de apoiar Norris no terço final de 2024 foi situacional e que, se Piastri estivesse na posição de Norris, ele também teria recebido o mesmo apoio.

Só o tempo dirá se a McLaren conseguirá realizar esse difícil ato de equilíbrio e, ao mesmo tempo, manter intacta sua equipe vencedora. A renovação de longo prazo de Piastri sugere que ele acha que isso é possível.

