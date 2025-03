A Sauber está 'arrumando a casa' para se tornar Audi em 2026 na Fórmula 1 e esse processo conta com o estabelecimento de uma estrutura mais competitiva. Por isso, a chegada de Jonathan Wheatley como chefe de equipe é algo importante.

O time, que terá Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg como dupla de pilotos, conta com Mattia Binotto na gerência de operações e desenvolvimento técnico da equipe. Agora, Wheatley será um dos principais membros da equipe de gerenciamento da Sauber Motorsport AG.

Binotto e Wheatley se reportarão diretamente ao presidente Gernot Döllner.

Wheatley é reconhecido por seus muitos anos de experiência no mundo da F1. Ele começou sua carreira na Benetton no início dos anos 90, onde atuou como chefe de mecânica. Em seguida, foi para a Renault e trabalhou no mesmo cargo por três anos antes de entrar para a recém-criada Red Bull Racing em 2006.

Na equipe taurina, Jonathan obteve grande sucesso como diretor esportivo e desempenhou um papel importante nos campeonatos da equipe.

Agora, a Sauber confirmou a data oficialmente para o início dos trabalhos de Wheatley como o dia 1° de abril, pronto para o GP do Japão. Ele trabalhará em conjunto com a equipe para tentar melhorar o desempenho do carro que, em 2024, foi o último colocado e não somou nenhum ponto até a última corrida.

