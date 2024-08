Pela primeira vez desde que a corrida em Zandvoort voltou para o calendário da Fórmula 1, em 2021, Max Verstappen não foi o homem a ser batido. O tricampeão foi derrotado por Lando Norris, da McLaren, na qualificação do GP da Holanda - por três décimos - e, embora outra largada fraca tenha custado a Norris a liderança no início da corrida, ele logo passou e se distanciou, derrotando Verstappen por 22,9 segundos.

O fato da McLaren estar na liderança não é novidade, já que ela se impediu de conquistar mais do que suas duas vitórias antes das férias de agosto, em Miami e Budapeste, em vez de seus rivais ficarem no caminho.

Mas a grande margem da vitória de Norris é incômoda para a Red Bull, pois uma diferença confortável de 70 pontos na classificação dos pilotos de repente não parece mais tão confortável.

O que antes era visto como um problema, uma série de circuitos mais acidentados, como Miami e Mônaco, que puniu uma fraqueza da Red Bull, desde então foi transferido para circuitos onde a equipe austríaca também costumava ser dominante.

No entanto, embora poucos esperassem que Norris montasse uma candidatura credível ao título no início da temporada, esse é o cenário exato sobre o qual Verstappen vinha alertando há meses, já que a Red Bull lutava para obter muito mais desempenho do conceito do carro RB20.

A partir de Miami, Verstappen - que nunca mede suas palavras - pediu à equipe, tanto em público quanto em particular, que se organizasse.

Falando na Áustria há dois meses, Verstappen disse: "Em geral, todo mundo se aproximou mais, acho que temos que ser honestos quanto a isso. Poderíamos dizer: 'Sim, é normal'. Eu não acho que seja normal. Sempre queremos ser melhores, e é por isso que falo sobre isso".

"Eu também poderia dizer: 'Sim, nós vencemos [na Espanha], então está tudo bem'. Mas não vejo as coisas dessa forma. Temos de continuar trabalhando duro. Se acharmos que isso é normal, as pessoas vão nos ultrapassar."

Isso já aconteceu, com a McLaren complementando suas atualizações revolucionárias em Miami com outro pacote na Holanda que também parece ter acertado o alvo e melhorado sua eficiência aerodinâmica.

Enquanto isso, a Red Bull teve que reverter algumas de suas atualizações na Hungria, com o diretor técnico Pierre Waché admitindo à Motorsport.com que pode ter atingido o limite máximo do carro deste ano.

A raiva está abrindo caminho para a aceitação?

Em Budapeste, Verstappen ficou particularmente irritado e frustrado quando as tão esperadas atualizações da Red Bull não proporcionaram os ganhos esperados e discutiu intensamente o rádio da equipe com seu engenheiro de corrida sobre a estratégia que lhe foi aplicada, com Verstappen e Gianpiero Lambiase esclarecendo o assunto uma semana depois em Spa.

Mas, embora fosse de se esperar que Verstappen, acostumado a vencer, ficasse igualmente chateado com a perda de sua sequência de vitórias em frente às arquibancadas laranjas de Zandvoort, a diferença com a McLaren era tanta que a raiva parecia dar lugar à aceitação, já que não havia nada que a Red Bull pudesse ter feito para impedir Norris, nem mesmo assumir a liderança na largada.

Depois de relatar que o carro "não responde às minhas entradas", Verstappen não teve forças para manter Norris atrás e logo mudou para o modo de gerenciamento, garantindo que pelo menos terminaria em segundo em vez de tentar forçar o problema para manter Norris sob qualquer tipo de pressão.

"Não havia nada que eu pudesse fazer, então, depois que ele passou, eu apenas me concentrei em fazer minha corrida, tentei chegar ao final em segundo", disse Verstappen, que reiterou que a grande vantagem da McLaren não surge do nada.

"Acho que este fim de semana foi apenas um fim de semana ruim em geral, então precisamos entender isso. Mas as últimas corridas não foram realmente fantásticas. Portanto, acho que, de certa forma, isso já foi um pouco alarmante".

"Mas sabemos que não precisamos entrar em pânico. Estamos apenas tentando melhorar a situação. E é nisso que estamos trabalhando. Mas a F1 é muito complicada".

Christian Horner deu sua opinião sobre o comportamento equilibrado de Verstappen: "Acho que ele aceitou a situação. Ele sabia que Lando tinha um carro mais rápido hoje e, na verdade, percebeu isso na sexta-feira. Por isso, acho que ele fez uma corrida muito madura, na qual queria garantir que, OK, ele estava perdendo sete pontos para Lando, mas não queria perder mais do que isso".

"É preciso dirigir com o campeonato em mente. E houve sete vencedores de corrida diferentes este ano. Então, se você não pode vencer, precisa marcar pontos".

Parece que Verstappen já mostrou seu ponto de vista à Red Bull com frequência suficiente e agora está apenas aproveitando ao máximo o que tem para garantir seu quarto campeonato mundial.

O que a Red Bull pode fazer para dar a volta por cima

Então, o que a Red Bull pode realmente fazer para virar o jogo ou, pelo menos, garantir que tenha uma chance de defender sua pequena vantagem de 30 pontos no campeonato de construtores? E até que ponto ela deve se preocupar com a diferença gigantesca em Zandvoort, já que circuitos como Singapura, seu calcanhar de Aquiles de 2023, estão chegando?

Há alguns fatores que tornaram o déficit de 22 segundos maior do que realmente deveria ter sido, com a Red Bull admitindo que apostou em uma estratégia de downforce mais alta que não compensou na corrida, tendo tido um tempo limitado de pista seca nos treinos.

A estratégia não só fez de Verstappen um alvo fácil na reta contra Norris, mas também compensou em excesso o tempo de volta puro para se proteger contra um nível de degradação dos pneus que acabou sendo menor do que o esperado.

Horner também apontou que o pacote de assoalho mais novo de Pérez, em comparação com uma versão mais antiga usada por Verstappen, "levou a melhor sobre os dois", o que significa que o carro do holandês já estava deixando o tempo de volta sob a mesa.

Mas isso não é um exagero para a realidade em que ele se encontra, sem nenhuma bala de prata para fornecer uma solução imediata, mesmo que a abordagem de 'pacote dividido' da Red Bull tenha gerado mais respostas para as perguntas persistentes de Verstappen sobre o equilíbrio comprometido do RB20.

"Obviamente, não é bom ser derrotado por 22 segundos, mas isso mostra que, quando você acerta as coisas no seu carro na janela, como vimos no início do ano, esse tipo de resultado é possível", disse Horner.

"Isso não nos assusta de forma alguma. Apenas nos faz pensar que precisamos dar a volta por cima, que precisamos fazer as coisas direito".

"A pressão está sobre nós para reagirmos e estamos acostumados a participar de lutas de campeonato ao longo dos anos. Vamos nos esforçar e lutar com tudo o que temos nas nove corridas restantes", conclui.

