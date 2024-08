A McLaren diz que a sequência de nove vitórias consecutivas do tetracampeão Sebastian Vettel, na segunda metade de 2013, mostra por que é correto sonhar com uma dobradinha de títulos na Fórmula 1.

A vitória dominante de Lando Norris no GP da Holanda acendeu as esperanças de campeonato dele e da McLaren, embora Max Verstappen e a Red Bull ainda tenham uma boa vantagem em suas classificações de pontos relevantes.

Mas, com base no tamanho da vantagem que Norris proporcionou em Zandvoort, produzindo a maior margem de vitória de 2024 ao vencer com 22,896 segundos de vantagem sobre Verstappen, há uma trajetória que dá esperanças à McLaren tanto nas disputas por equipes quanto nas individuais.

No Campeonato de Construtores, a equipe papaia está, agora, apenas 30 pontos atrás da Red Bull, tendo reduzido a vantagem de seus concorrentes em 12 pontos durante o fim de semana.

Na batalha dos pilotos, Norris está agora 70 pontos atrás de Verstappen, depois de tirar oito pontos de sua liderança tanto na vitória quanto na volta mais rápida. Se ele repetir a façanha da vitória e da volta mais rápida nas nove corridas restantes da temporada, isso será suficiente para terminar o ano como campeão.

Essa sequência de desempenho é uma tarefa difícil, mas a McLaren diz que olhou para a história - e especialmente para a maneira como Vettel e a Red Bull dominaram totalmente a F1 após a pausa de verão em 2013 - para mostrar que esse nível de domínio é totalmente possível.

Vettel enfrentou um duro desafio contra Mercedes e Ferrari pelas vitórias em corridas durante a primeira metade de 2013, mas a situação mudou drasticamente quando a F1 voltou da pausa.

A partir do GP da Bélgica, Vettel provou estar em uma categoria própria ao vencer todas as nove corridas até o final da temporada em Interlagos, para garantir seu quarto e último título.

Lando Norris, da McLaren, recebe chuva de champanhe Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images

O chefe da McLaren, Andrea Stella, disse, após o GP da Holanda, que a equipe tomou nota do que Vettel fez há mais de uma década para colocar seu desafio atual em contexto.

Perguntado se o jogo já estava em andamento em ambos os campeonatos, Stella disse: "Acho que, no campeonato de construtores, o jogo já estava em andamento mesmo antes desse evento".

"No campeonato de pilotos, nós definitivamente queríamos manter nossa cabeça e nosso foco no fato de que era possível. Até conversamos e analisamos o que Vettel fez em 2013 e dissemos: 'podemos fazer o mesmo. Por que não?". Precisamos manter o foco. Precisamos pensar que isso é possível."

Embora Stella tenha explicado, durante o fim de semana do GP da Holanda, que achava que o desempenho da equipe em Zandvoort foi favorecido pelas características da pista, ele admitiu que o que a equipe produziu na corrida foi muito além do que achava ser possível.

"Tenho que dizer que foi muito encorajador do ponto de vista do desempenho", disse Andrea. "Ao mesmo tempo, isso acontece em uma pista que parece ser muito adequada para o nosso carro, como foi a Hungria. Mesmo depois da Hungria, o [público] disse: 'Ah, vai ser P1, P2 toda corrida'. Mas não é assim. No momento, isso parece depender muito da pista".

"Mas isso foi definitivamente além das expectativas em termos de desempenho na classificação, em termos de desempenho na corrida e, de certa forma, até mesmo a degradação dos pneus foi muito boa, a ponto de Lando marcar a volta mais rápida da corrida na última volta".

Embora Stella acredite que a situação atual significa que ela pode pensar no sucesso do campeonato mundial, o próprio Norris acha que não é certo pensar nessas coisas.

"Estou lutando pelo campeonato desde a primeira corrida do ano. Não há nenhuma decisão repentina agora", disse o piloto australiano."Preciso me sair melhor. Tenho trabalhado duro o ano todo e ainda estou 70 pontos atrás de Max. Portanto, é muito estúpido pensar em qualquer coisa no momento".

"Eu apenas faço uma corrida de cada vez e continuo fazendo o que estou fazendo agora, porque não faz sentido pensar no futuro e pensar no resto", conclui.

