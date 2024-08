Lando Norris venceu sua segunda corrida na Fórmula 1 na Holanda com 22,5 segundos de vantagem sobre Max Verstappen, colocando a McLaren como a equipe a ser batida nos fins de semana, porém, Fernando Alonso vê outra escuderia chegando muito forte para Monza.

O traçado da Itália é conhecido por ser um circuito rápido e com pouco downforce, enquanto Baku é o contrário, desta maneira, os times enfrentam um desafio bastante diferente, mas o bicampeão vê uma única força se aproximando.

"Das quatro primeiras equipes, é a Mercedes que oscila um pouco. Mas McLaren, Red Bull e Ferrari são candidatos ao pódio todo fim de semana".

"Nas próximas duas corridas, a Ferrari deve ser a equipe a ser batida, com base no que vimos em Monza e Singapura no ano passado. Além disso, Leclerc venceu em Mônaco este ano, então acho que eles serão os favoritos em Singapura também".

Quando questionado se a Aston Martin poderá voltar ao favoritismo nas próximas corridas, Alonso disse que não, mas pode almejar posições mais altas.

Antes das férias de agosto, Mike Krack, chefe da Aston Martin, disse que as atualizações do AMR25 ainda estavam chegando, mas que toda a equipe também precisa focar no carro para 2025 cedo ou tarde, o que faz Fernando ter poucas esperanças para a atual temporada.

"Não mudou muita coisa depois do intervalo. Na Hungria, brigamos com Yuki Tsunoda até a última volta. Em Spa, Williams e Alpine foram mais rápidos, mas nós os vencemos fazendo uma única parada. Mas aqui [Holanda] Alpine e Haas foram mais rápidos que nós. Somos a sexta equipa mais rápida neste momento, por isso temos de melhorar".

Durante a classificação de Zandvoort, Lance Stroll e Alonso conseguiram se manter até o Q3, por isso o piloto do carro #14 acredita que esse tenha sido um ponto forte para o AMR24.

"Estamos muito rápidos na qualificação e numa pista como esta, onde as ultrapassagens são difíceis, normalmente é um bom sinal chegar à Q3 com os dois carros".

"Mas na corrida voltamos à realidade. Como eu disse, nada mudou nas últimas três ou quatro corridas. Temos que lembrar de onde viemos em Spa: sem a parada única, teríamos terminado em 12º e 14º. Hoje fomos décimos, então não é novidade, mas ainda é uma grande decepção para nós. Temos que melhorar".

