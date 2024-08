No início de 2024, a Ferrari anunciou a contratação de Lewis Hamilton para a próxima temporada, o que significava a saída de Carlos Sainz. O espanhol precisou encontrar um novo assento na Fórmula 1 e se optou pela Williams.

Em entrevista ao DAZN F1, Sainz explicou que levou longos meses para tomar uma decisão porque não queria se arrepender, mas avaliou todas as equipes que entraram em contato.

"É claro que avaliei todas as opções. Obviamente, a certa altura, parecia que eu poderia ter uma chance na Mercedes e na Red Bull, então dei tempo para ver como as coisas estavam indo lá".

Importante lembrar que a Mercedes segue com a vaga de Hamilton disponível, enquanto nenhum piloto foi confirmado ao lado de George Russell. Entretanto, na Red Bull, o lugar de Sergio Pérez chegou a ficar em risco, mas nunca houve grandes movimentações para sua saída se concretizar.

"Quando voltei às ofertas que me foram apresentadas, Williams foi a mais convincente".

Sainz ainda deixou claro que não deixará Maranello com um sentimento ruim ou qualquer tipo de relacionamento controverso com toda a equipe.

"Talvez o mais difícil de explicar é que simplesmente não houve nada que fosse ruim na Ferrari, foi que um heptacampeão mundial decidiu que o último capítulo de sua carreira esportiva seria na Ferrari, e eu fui uma vítima por isso".

Apesar de ter escolhido o time de Grove por múltiplos anos, ele não fecha as portas para voltar à Ferrari em algum momento de sua carreira.

"No entanto, deixo a Ferrari com bons resultados e um bom relacionamento com Fred [Vasseur] e Charles [Leclerc]. Acho que formamos uma boa equipe juntos, alcançamos pódios e vitórias, tivemos um bom relacionamento com os engenheiros. Nunca se pode fechar a porta a uma equipe como esta, tendo em conta que ainda tenho entre cinco e dez anos de carreira"

