O alarme na Red Bull já estava tocando antes do GP da Holanda da Fórmula 1, com a tendência de uma McLaren em ascensão e como, às vezes, referência. No entanto, a diferença de 23 segundos em Zandvoort acrescentou mais uma peça a um quadro já complicado, com Helmut Marko, consultor da equipe austríaca, admitindo que vê os dois títulos em risco: não apenas o de Construtores, mas também o de Pilotos, apesar da margem de 70 pontos.

Talvez o aspecto mais significativo do fim de semana, além da grande diferença de tempo, seja o fato de que a Red Bull realmente esperava estar na disputa pela vitória no domingo, especialmente se Max Verstappen conseguisse ganhar a liderança e depois disputá-la na descida da classificação.

O plano, no entanto, mostrou várias falhas, porque depois de apenas algumas voltas ficou claro que o tricampeão não só não tinha o ritmo para se alongar, mas nem mesmo para se defender por muito tempo.

Nesse ponto, tendo sido ultrapassado por Norris e com um carro cada vez mais difícil de dirigir, para Verstappen, a corrida em sua terra-natal se transformou em uma longa procissão até a linha de chegada, mas com um déficit de 23 segundos que deixou muitas dúvidas quanto à eficácia do RB20 na Holanda.

Uma pista bem adequada para a McLaren

Apesar de ser relativamente curta, Zandvoort é uma pista extremamente técnica, graças às longas curvas de média e alta velocidade, à frenagem combinada e a algumas áreas de baixa velocidade, onde também é crucial explorar as zebras com uma configuração relativamente macia.

Já nos treinos livres de sexta-feira, a McLaren pareceu gostar dessas características, que são bem adequadas ao que se tornou o ponto forte do carro, como visto na Hungria e, embora de forma menos acentuada, na Espanha.

"Vimos em Barcelona e na Hungria que, quando temos essas curvas longas e de velocidade média, o carro se comporta muito bem", resumiu Andrea Stella, diretor de equipe da McLaren. Se no ano passado o RB19 era um carro de elite, capaz de se defender em uma ampla gama de situações, este ano o MCL38 roubou o cetro.

Aspectos que se destacaram muito bem em Zandvoort, porque ele conseguiu combinar o desempenho em curvas longas, onde se destaca aerodinamicamente, com um componente mecânico macio que se mostrou eficaz nas zebras e seções de baixa velocidade.

Em contraste, a Red Bull está se apegando ao que agora continua sendo sua verdadeira e única força, ou seja, o desempenho em curvas de alta velocidade, onde a estabilidade é necessária e onde uma combinação de fatores aerodinâmicos e mecânicos ainda faz do RB20, especialmente em uma volta no seco, o carro-modelo. Um aspecto a ser levado em conta, especialmente quando se observa o curso da corrida.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, Oscar Piastri Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Diferenças na configuração

As diferentes configurações de peças escolhidas pelas duas equipes também tiveram um papel importante. Enquanto a McLaren se apresentou em Zandvoort com uma nova asa traseira com mais carga na asa do que em Mônaco, garantindo melhores velocidades máximas, houve uma mudança na corrida da Red Bull.

Inicialmente, Verstappen e Pérez começaram com uma configuração de carga média-alta, mas, antes da classificação, foi feita uma alteração de última hora apenas no carro do holandês, mudando para a asa mais carregada disponível, optando efetivamente por uma configuração semelhante à usada em Mônaco.

Uma escolha ditada principalmente pela preocupação com a degradação decorrente dos dados limitados registrados entre sexta-feira e sábado. Tanto que, na verdade, Verstappen foi o único a ter um jogo adicional de pneus duros, abrindo mão até mesmo de um jogo de pneus macios no TL3.

No entanto, essa escolha não surtiu o efeito desejado por vários motivos, como destacou Christian Horner, chefe da Red Bull: "Corremos um pouco de risco, porque achamos que a degradação seria muito alta. Por isso, aumentamos muito o nível de carga, até o máximo possível. Foi uma aposta. No entanto, a degradação foi muito baixa e fomos lentos nas retas com Max", acrescentou.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

De fato, observando as referências de telemetria já no sábado, ficou claro que, nas retas, a McLaren conseguiu ganhar algo de Verstappen, enquanto a margem aumentou ainda mais com Pérez, cerca de 5 a 6 km/h mais rápido que seu companheiro de equipe.

A aposta da asa mais carregada não valeu a pena

Sem dúvida, essa diferença de velocidade na reta não é a única razão para a derrota, mas, no cálculo geral, ela desempenhou seu papel, especialmente quando os que deveriam ser os elementos de força falharam, facilitando também a ultrapassagem sofrida por Norris.

Deixando a Mercedes de lado, a degradação provou ser bastante contida para todos, tanto que, por exemplo, Nico Hulkenberg quase terminou entre os dez primeiros com uma estratégia que previa 57 voltas com o pneu duro, pelo menos antes de uma queda no final.

Esse aspecto, também ligado às baixas temperaturas e aos compostos mais duros trazidos para Zandvoort, um tipo com o qual ele sempre se sentiu confortável, permitiu que ele mantivesse um ritmo constante, graças a uma configuração que nunca sobrecarregou os pneus.

O aspecto paradoxal é que, na realidade, quem teve problemas com a degradação, mas mais do que o puro consumo de gerenciamento da janela de corrida, foi a Red Bull de Verstappen. Logo nas primeiras voltas, ficou evidente que Max não tinha ritmo para escapar, mas, com o passar das voltas, ficou cada vez mais difícil para o holandês conter a perseguição de Norris.

O fato é que aquela vantagem nas curvas de alta velocidade vista na volta seca com um pneu novo não foi tão pronunciada no domingo, enquanto a McLaren continuou a ser muito eficiente nas curvas longas e interconectadas, bem como nas lentas, com uma boa mecânica de tração que reduziu o deslizamento da traseira esquerda quando colocada sob estresse nas curvas.

"Checo tinha menos asa móvel e, no segundo turno, acho que Checo foi mais rápido que Max. Então, talvez tenhamos tomado uma decisão errada com o Max. Sofremos em termos de velocidade máxima e não ganhamos nada do ponto de vista do downforce", explicou Marko no final da corrida, sugerindo que a McLaren também havia encontrado um compromisso mais eficaz em termos de downforce.

No momento em que os problemas de controle começaram para Verstappen, o carro ficou ainda mais difícil de dirigir, com as dificuldades de equilíbrio já experimentadas em outras ocasiões, das quais o holandês vem se queixando há meses, tanto que ele simplesmente levou o carro para casa e garantiu um segundo lugar vital para o campeonato de pilotos.

Durante o fim de semana, de fato, somente no carro de Verstappen a Red Bull voltou a algumas das soluções do início do ano, justamente em busca de respostas e melhor equilíbrio, mas ainda há trabalho a ser feito pela equipe austríaca.

